Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на кота

Эксперт объяснила, как правильно ухаживать за кошачьим лотком, чтобы обеспечить гигиену, избежать ошибок при уборке и создать комфортные условия.

Как идеально почистить кошачий лоток — какой наполнитель для кошек лучше

О чем идет речь в материале:

Как правильно чистить кошачий лоток

Как мыть кошачий лоток без запаха

Какой наполнитель для кошек лучше

Чистота кошачьего лотка напрямую влияет на поведение и здоровье животного, но многие владельцы допускают типичные ошибки при уборке. Эксперт организации Wild at Heart Cats в видео на YouTube пошагово объясняет, как правильно ухаживать за лотком, чтобы избежать запахов и стресса у кота.

Главред выяснил, как чистить кошачий лоток.

Сертифицированный специалист по поведению кошек Шанни подчеркивает, что уход за лотком — это не просто гигиена, а часть заботы о благополучии животного.

Шаг 1: полная очистка лотка

Первый этап — полностью удалить старый наполнитель.

"Первый шаг — высыпать весь наполнитель. Далее нужно соскрести весь наполнитель со дна и стенок. Вы же не хотите, чтобы это попало в ваш слив. Это вредно для вашей сантехники, друзья", — отмечает Шанни.

Она также подчеркивает необходимость соблюдать осторожность во время очистки, чтобы не повредить сам лоток.

Почему нельзя смывать наполнитель в канализацию

Многие владельцы совершают критическую ошибку — пытаются смыть остатки в канализацию.

Эксперт предупреждает, что это может создать проблемы с сантехникой и усложнить уборку в будущем.

Тщательная мойка и дезинфекция

После механической очистки лоток нужно тщательно вымыть.

"Я люблю полностью промывать лоток, удаляя оттуда все остатки. Не забудьте также почистить лопатку", — объясняет эксперт.

Она использует ферментный очиститель и тщательно обрабатывает все поверхности.

"Я опрыскиваю всю внутреннюю часть лотка, а также лопатку… Затем я даю средству подействовать не менее 10 минут", — отмечает Шанни.

Тщательная чистка без агрессивной химии

Особое внимание эксперт уделяет выбору моющих средств.

"Мы не хотим использовать агрессивные моющие средства с сильным запахом. Кошки не любят сильных запахов, и это касается не только их наполнителя, но и моющих средств, которые мы используем", — подчеркивает она.

После этого лоток моют горячей водой и обычным мягким мылом.

Сушка и окончательная дезинфекция

После мытья лоток нужно правильно высушить.

"Затем я раскладываю коробку для высыхания… Потом я даю коробке полностью высохнуть и оставляю ее примерно на 10 минут, прежде чем насыпать свежий наполнитель", — объясняет эксперт.

Также она советует дополнительно протереть внешние части нетоксичными салфетками.

Какой наполнитель использовать

Эксперт подчеркивает важность правильного слоя наполнителя.

"Помните, что нужно насыпать всего 2,5–5 см наполнителя… Вашей кошке не нужно больше 2,5–5 см", — подчеркивает Шанни.

Она также советует использовать неароматизированный комкующийся наполнитель.

Сколько кошачьих лотков должно быть

Одна из самых частых ошибок владельцев — недостаточное количество туалетов.

"Помните, если у вас одна кошка, вам нужно как минимум два лотка. Если у вас две кошки, вам нужно как минимум три лотка и так далее", — отмечает эксперт.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

