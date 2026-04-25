Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

Минобороны РФ утверждает, что Россию атаковали 127 дронов.

https://glavred.info/war/drony-doleteli-do-urala-rossiyane-zhaluyutsya-iz-za-ataki-10759493.html Ссылка скопирована

Дроны долетели до российского Урала

Что известно:

В России прогремели мощные взрывы. Впервые дроны долетели прямо до Урала. Это подтвердили даже в Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге якобы был поврежден многоэтажный дом, погибших там нет. Интересно то, что воздушную тревогу там не объявляли. Взрывы также прогремели в пригороде Челябинска. Россияне говорят, что целью мог быть объект инфраструктуры.

видео дня

Стоит отметить, что расстояние от Украины до Урала составляет более 1800 километров. В РФ утверждают, что в атаке были задействованы 127 дронов.

Известно, что российская ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской областей и над Крымом.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Удары по России — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Там возник масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

20 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред