"Холостяку нужны правила Нацотбора": новый герой шоу попал в громкий скандал

Кристина Трохимчук
25 апреля 2026, 11:26
У нового Холостяка нашли связи с РФ.
Холостяк 15 - скандал
Холостяк 15 - скандал / коллаж: Главред, фото: stb.ua; instagram.com, Вячеслав Кравцов

Вы узнаете:

  • Кто стал новым Холостяком
  • Почему Вячеслав Кравцов попал в скандал

Вчера, 24 апреля, стало известно имя нового главного героя шоу "Холостяк" — им стал спортсмен и бизнесмен Вячеслав Кравцов. Однако известная блогерка Нателла Кирс в Threads обратила внимание на связь Холостяка с РФ.

По словам блогерки, перечисляя достоинства Кравцова, СТБ умолчал о неприятном эпизоде его биографии. Оказалось, что в 2015 году он несколько месяцев играл за российскую команду.

"Интересно, что в промо вспомнили про NBA, но контракт с московским клубом как-то немного потеряли. Это не прикольно. Более того, как мило щебечет о "невероятных эмоциях играть за честь страны", но где она была в 2015-м?", — высказалась Нателла Кирс.

Нателла Кирс - Холостяк
Нателла Кирс - Холостяк / скрин из Threads

Также она отметила, что шоу "Холостяк" следует взять на вооружение правила Национального отбора на Евровидение, которые запрещают участие исполнителям, выступавшим в РФ или на временно оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года.

"Поэтому "Холостяку" срочно нужны правила Нацотбора", — считает блогерка.

Вячеслав Кравцов - Холостяк
Вячеслав Кравцов - Холостяк / фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов — связь с РФ

Как сообщает издание Telegraf, в конце сентября 2015 года игрок национальной сборной Украины присоединился к московскому ЦСКА. Московский клуб, столкнувшийся с кадровым дефицитом из-за травм ключевых игроков, предложил Кравцову краткосрочное соглашение на три месяца. Уже в декабре того же года сотрудничество было официально прекращено по истечении срока договора. Тем не менее, Кравцов принял предложение российского клуба, несмотря на аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.

Ранее Главред сообщал, что на войне погибла Виктория Боброва — известный продюсер, вставшая в ряды защитников Украины в начале полномасштабной войны. О потере сообщила ее мама, Ольга Боброва. Смерть коллеги стала глубоким потрясением для украинских звезд.

Также стало известно имя того, за чье сердце будут бороться участницы юбилейного сезона "Холостяка". В 15-м сезоне проекта главным героем станет знаменитый баскетболист и предприниматель Вячеслав Кравцов.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса
Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала Днепр

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Последние новости

12:59

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

12:57

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

12:54

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

11:46

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
11:33

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

11:26

"Холостяку нужны правила Нацотбора": новый герой шоу попал в громкий скандал

11:17

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

10:29

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

Реклама
10:21

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

10:12

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

08:34

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

08:10

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

07:10

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

05:50

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

05:11

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

04:07

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

03:37

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Реклама
02:30

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

01:46

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

01:04

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

24 апреля, пятница
23:39

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

23:28

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

23:25

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

22:47

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

22:33

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:18

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

22:18

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

22:13

"Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам

21:47

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

21:21

Секрет домохозяек: как сделать губку более удобной и чистой

21:18

Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную датуВидео

21:17

Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичковВидео

21:05

Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

20:32

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:24

Киркоров прогнулся под бренд, который его сильно унизил

20:20

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

20:13

Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинскомВидео

Реклама
20:05

Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

19:53

170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

19:52

Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

19:44

Одесский аэропорт должен быть включен в государственные планы по возобновлению авиасообщения, – Ивашин

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стиркиВидео

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

