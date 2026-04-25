"Холостяку нужны правила Нацотбора": новый герой шоу попал в громкий скандал

Вчера, 24 апреля, стало известно имя нового главного героя шоу "Холостяк" — им стал спортсмен и бизнесмен Вячеслав Кравцов. Однако известная блогерка Нателла Кирс в Threads обратила внимание на связь Холостяка с РФ.
По словам блогерки, перечисляя достоинства Кравцова, СТБ умолчал о неприятном эпизоде его биографии. Оказалось, что в 2015 году он несколько месяцев играл за российскую команду.
"Интересно, что в промо вспомнили про NBA, но контракт с московским клубом как-то немного потеряли. Это не прикольно. Более того, как мило щебечет о "невероятных эмоциях играть за честь страны", но где она была в 2015-м?", — высказалась Нателла Кирс.
Также она отметила, что шоу "Холостяк" следует взять на вооружение правила Национального отбора на Евровидение, которые запрещают участие исполнителям, выступавшим в РФ или на временно оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года.
"Поэтому "Холостяку" срочно нужны правила Нацотбора", — считает блогерка.
Вячеслав Кравцов — связь с РФ
Как сообщает издание Telegraf, в конце сентября 2015 года игрок национальной сборной Украины присоединился к московскому ЦСКА. Московский клуб, столкнувшийся с кадровым дефицитом из-за травм ключевых игроков, предложил Кравцову краткосрочное соглашение на три месяца. Уже в декабре того же года сотрудничество было официально прекращено по истечении срока договора. Тем не менее, Кравцов принял предложение российского клуба, несмотря на аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.
Також стало известно имя того, за чье сердце будут бороться участницы юбилейного сезона "Холостяка". В 15-м сезоне проекта главным героем станет знаменитый баскетболист и предприниматель Вячеслав Кравцов.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
