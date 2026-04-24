Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

Российские оккупанты готовятся задействовать ещё больше самолётов стратегической авиации в ходе массированной атаки.

Россия готовится к массированному наступлению на Украину

Что известно:

РФ готовится к массированному обстрелу

Атака на Украину может произойти в ночь на 25 апреля

Россияне могут задействовать большее количество стратегических самолетов

Российские оккупанты готовятся к массированному обстрелу Украины. Враг планирует задействовать большее количество самолетов стратегической авиации. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторы предупреждают, что обстрел может произойти уже в ночь на 25 апреля. Россияне осуществляют передислокацию самолетов:

8 самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" и "Енгельс",

1 самолет Ту-160 на аэродром "Энгельс",

2 самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"С уверенностью можно сказать, что НЕ все самолеты, осуществившие передислокацию, будут задействованы в атаке. Ожидается применение 5-6 самолетов Ту-95МС и 2-х Ту-160", — говорится в сообщении.

Мониторы также добавляют, что россияне будут применять ударные дроны. Кроме того, есть данные о подготовке надводных ракетоносцев в Новороссийске. Враг также снарядил и подготовил баллистические установки на севере и других направлениях

"Некоторое время в оснащенном состоянии находятся тактические группы ОТРК с КР наземного базирования на севере, северо-востоке и востоке. По крайней мере, с северо-востока их применение не исключено", — говорится в сообщении.

Самолеты Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Тактика РФ

Мониторы считают, что передислокация большего количества самолетов связана с большим количеством целей, которые могут быть атакованы.

Однако нельзя исключать, что россияне будут запускать большее количество ракет для поражения одной цели, чтобы добиться ее уничтожения.

Какие регионы может атаковать РФ

По данным наблюдателей, в первую очередь враг может наносить удары по ОПК, складской инфраструктуре, логистике, критической и аэродромной инфраструктуре, военным целям.

Отмечается, что во время разведок россияне уделили особое внимание следующим локациям:

Киев: Лукьяновка, Нивки, Дарница, Деснянский район, Оболонь, Жуляны;

Киевская область: Глеваха/Васильков, Наливайковка, Белая Церковь, Триполье;

Черниговская область: Славутич, Новозаводский район, Нежин;

Львовская область: Железнодорожный район, Дрогобыч;

Одесская область: Лиманчик-2, Рени, Измаил, Школьный;

Ровно;

Кривой Рог;

Кременчуг;

Павлоград;

Первомайск.

"Напоминаю, я перечислил области, которым враг уделил внимание. Это не места, по которым будет нанесен удар. Их невозможно определить", — уточняют мониторы.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.

22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

В ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате попаданий возникли пожары.

