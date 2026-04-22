Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по Одессе

Спасатели ликвидировали пожары после российской атаки.

Стали известны последствия атаки дронов на Одесскую область

Кратко:

Россия атаковала Одессу дронами

Атака проходила в две волны

Удар пришелся по портовой инфраструктуре

Возникли пожары, их оперативно ликвидировали

В ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Как сообщили в ГосЧС Украины, в результате попаданий возникли пожары, которые пожарные совместно с пожарной охраной порта оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью и утром оккупанты атаковали город двумя волнами ударных беспилотников.

"Целились по инфраструктуре. Люди и гражданская застройка не пострадали. Спасибо за это Силам обороны", - отметил чиновник.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также сообщил, что ночью армия РФ снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, утром 22 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр - в городе прогремели взрывы. Произошло несколько пожаров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по железной дороге в Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненый.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

