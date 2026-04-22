РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — Кулеба

Россияне атаковали железнодорожную станцию "Запорожье-Левое".

Россия нанесла удар по железной дороге в Запорожской области

Что известно:

РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожской области

В результате атаки погиб человек

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по железной дороге в Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненый. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Под ударом оказалась железнодорожная станция Запорожье-Левое. Под ударом оказался сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.

"Смертельно ранен помощник машиниста. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Машинист госпитализирован в больницу", — подчеркнул Кулеба.

Также россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако были повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

"Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

Также российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилищной инфраструктуры.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов. Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

О личности: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

