Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

Под удар РФ попали мощности Черниговоблэнерго

Кратко:

РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области

Поврежден энергообъект, более 6 тысяч абонентов остались без света

Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации безопасности

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго.

Как сообщили на предприятии, в результате вражеской атаки поврежден энергообъект. Без света остались более 6 тысяч абонентов в городе и области.

Также зафиксированы "прилеты" по ряду объектов инфраструктуры.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

График отключения света в Чернигове можно посмотреть по ссылке.

Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский уточнил, что оккупанты в ночь на 17 апреля ударили по Чернигову беспилотниками. По его словам, враг атаковал критические объекты города. На месте атак возникли пожары.

Как писал Главред, в ночь на 13 апреля оккупанты уже атаковали энергообъект АО Черниговоблэнерго. Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остались 12 тысяч абонентов.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Также оккупанты трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Об источнике: Черниговоблэнерго Черниговоблэнерго - это публичное акционерное общество, которое занимается поставкой и распределением электроэнергии на территории Черниговской области. Это региональная энергетическая компания, которая обеспечивает потребителей электрической энергией, а также выполняет функции по ее передаче и техническому обслуживанию сетей

