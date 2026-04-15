Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

Кратко:
- РФ атаковала Черкасскую область дронами
- Удары зафиксированы в нескольких районах областного центра
- Ранены минимум три человека
В ночь на 15 апреля российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.
"Тяжёлая ночь для Черкасчины: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре", - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки есть трое раненых.
Работают все необходимые службы.
Все остальные детали в ОВА пообещали обнародовать позже.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.
В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.
Утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.
В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.
О персоне: Игорь Табурец
Игорь Табурец - украинский деятель, председатель Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред