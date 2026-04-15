Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

Падение вражеских БПЛА зафиксировано на нескольких локациях в областном центре.

Черкассы пережили атаку дронов

Кратко:

РФ атаковала Черкасскую область дронами

Удары зафиксированы в нескольких районах областного центра

Ранены минимум три человека

В ночь на 15 апреля российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

"Тяжёлая ночь для Черкасчины: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре", - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки есть трое раненых.

Работают все необходимые службы.

Все остальные детали в ОВА пообещали обнародовать позже.

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.

Утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.

В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.

О персоне: Игорь Табурец Игорь Табурец - украинский деятель, председатель Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

