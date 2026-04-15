Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала Сумы

Вражеский беспилотник попал в промышленную зону.

Под ударом оказалась промышленная зона города

Спасатели попали под повторные атаки во время тушения пожара

Информации о пострадавших нет

Российские войска трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов. Детали атаки, которая произошла в ночь на 15 апреля, рассказали в пресс-службе ГосЧС.

Во время атаки на Сумы вражеский беспилотник попал в промышленную зону, однако спасателям удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения.

Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар.

"Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

Уже через несколько часов оккупанты нанесли очередной удар по той же локации. Специалисты ГосЧС повторно ликвидировали пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Что говорят в Воздушных силах

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Кроме того, минувшей ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

