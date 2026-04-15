Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала Сумы

Кратко:
- Под ударом оказалась промышленная зона города
- Спасатели попали под повторные атаки во время тушения пожара
- Информации о пострадавших нет
Российские войска трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов. Детали атаки, которая произошла в ночь на 15 апреля, рассказали в пресс-службе ГосЧС.
Во время атаки на Сумы вражеский беспилотник попал в промышленную зону, однако спасателям удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения.
Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар.
"Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.
Уже через несколько часов оккупанты нанесли очередной удар по той же локации. Специалисты ГосЧС повторно ликвидировали пожар.
Информация о пострадавших не поступала.
Что говорят в Воздушных силах
Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.
Кроме того, минувшей ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.
В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред