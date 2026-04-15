Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на Одесчину

https://glavred.info/ukraine/drony-bili-po-portam-vspyhnuli-pozhary-posledstviya-nochnoy-ataki-na-odeschinu-10756760.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Одесскую область, вспыхнули склады и админздания / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. О последствиях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

видео дня

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.

В ГосЧС Украины подтвердили, что ночью россияне атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками

"В результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгораний. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Кроме того, минувшей ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Российские войска трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред