Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

Жареные кабачки — блюдо, которое любят многие. А чтобы оно заиграло новыми красками, можно сделать из жареных кабачков сэндвичи с начинкой, которая готовится быстро и просто.
Главред узнал, что рецептом таких сэндвичей в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Сэндвичи с кабачками — рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Панировочные сухари
- Мука
Для начинки:
- Помидор 1 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Майонез 2 ст. л.
- Чеснок 1 зубчик
- Специи
- Зелень
Кабачок нарезаем кружочками, солим, обваливаем в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях. Жарим кабачки на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Для начинки смешиваем натертый сыр, мелко нарезанный помидор, майонез, чеснок, зелень и специи по вкусу. Выкладываем на один кабачок начинку и сверху накрываем ее вторым.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом закуски:
@gotuyemo_v_kayf Кабачковые сэндвичи ? Ингредиенты: Кабачок (большой) - 1 шт. Яйца - 1 шт. Панировочные сухари Мука Начинка: Помидор - 1 шт Твердый сыр - 100 г Майонез - 2 ст.л Чеснок - 1 зубчик Соль, перец и зелень по вкусу Приятного аппетита ? #кабачки#закуска#рецепт#фудблог#рецепты♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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