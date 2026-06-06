Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

Рецепт закуски из жареных кабачков, которая станет звездой стола.

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Рецепт сэндвичей с кабачками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Жареные кабачки — блюдо, которое любят многие. А чтобы оно заиграло новыми красками, можно сделать из жареных кабачков сэндвичи с начинкой, которая готовится быстро и просто.

Главред узнал, что рецептом таких сэндвичей в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Сэндвичи с кабачками — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Кабачок 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Панировочные сухари

Мука

Для начинки:

Помидор 1 шт.

Твердый сыр 100 г

Майонез 2 ст. л.

Чеснок 1 зубчик

Специи

Зелень

Кабачок нарезаем кружочками, солим, обваливаем в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях. Жарим кабачки на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Для начинки смешиваем натертый сыр, мелко нарезанный помидор, майонез, чеснок, зелень и специи по вкусу. Выкладываем на один кабачок начинку и сверху накрываем ее вторым.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом закуски:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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