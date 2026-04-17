РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповеднике

Кратко:
- Под удар попали портовая, транспортная и жилая инфраструктура
- Зафиксированы пожары
- Повреждены админздания, оборудование и контейнеры
- Погибших и пострадавших нет
В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Возгорания уже ликвидировали спасатели.
Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали не менее шести частных жилых домов.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Продолжается ликвидация последствий атак.
Воздушные удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.
В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.
Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.
Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.
В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.
В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.
В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО Черниговоблэнерго. Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остались 12 тысяч абонентов.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
