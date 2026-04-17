РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповеднике

Анна Ярославская
17 апреля 2026, 09:31
Оккупанты атаковали Одесскую область. Зафиксированы разрушения, но обошлось без жертв.
Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 апреля
Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 апреля / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Под удар попали портовая, транспортная и жилая инфраструктура
  • Зафиксированы пожары
  • Повреждены админздания, оборудование и контейнеры
  • Погибших и пострадавших нет

В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Возгорания уже ликвидировали спасатели.

Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали не менее шести частных жилых домов.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Продолжается ликвидация последствий атак.

  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО Черниговоблэнерго. Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остались 12 тысяч абонентов.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

война в Украине Одесская область новости Украины новости Одессы война России и Украины
Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

10:00Аналитика
Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:59Синоптик
Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Последние новости

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенца

10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

Реклама
07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

07:22

Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

Реклама
02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Реклама
19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

