РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповеднике

Оккупанты атаковали Одесскую область. Зафиксированы разрушения, но обошлось без жертв.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-yugu-povrezhdeny-doma-i-port-pozhary-vspyhnuli-v-zapovednike-10757342.html Ссылка скопирована

Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 апреля

Кратко:

Под удар попали портовая, транспортная и жилая инфраструктура

Зафиксированы пожары

Повреждены админздания, оборудование и контейнеры

Погибших и пострадавших нет

В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Возгорания уже ликвидировали спасатели.

видео дня

Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали не менее шести частных жилых домов.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Продолжается ликвидация последствий атак.

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО Черниговоблэнерго. Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остались 12 тысяч абонентов.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред