Кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки

Температура кондиционера летом влияет на комфорт, влажность и потребление энергии. Эксперты рассказали, какой режим считается наиболее удачным.

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Правильно настроенный кондиционер не сможет эффективно работать, если внутри устройства накапливаются пыль / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему привычная настройка кондиционера может увеличить расходы летом

Какая температура помогает быстрее охлаждать помещение

Как неправильный режим кондиционера влияет на влажность воздуха

Многие владельцы кондиционеров летом автоматически устанавливают температуру на уровне 26 градусов, считая такой режим самым комфортным и экономичным.

Однако специалисты по обслуживанию климатической техники предупреждают, что эта настройка не всегда обеспечивает оптимальный микроклимат и может привести к неожиданным последствиям. Об этом пишет Nok Lapja.

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По словам экспертов, наиболее эффективной считается температура в диапазоне 24–25 °C. В таком режиме кондиционер быстрее охлаждает помещение, поддерживает комфортный уровень влажности и расходует электроэнергию более рационально.

Даже изменение настройки всего на один градус способно увеличить потребление электричества на 5–10%, что особенно заметно в жаркие месяцы.

Почему температура 26 градусов подходит не всем

Слишком высокая настройка кондиционера может приводить к повышению влажности воздуха в помещении. Это создает благоприятную среду для появления плесени, бактерий и других микроорганизмов.

Особенно внимательно к выбору температурного режима рекомендуют относиться людям, страдающим аллергией, астмой и другими заболеваниями дыхательной системы. Поддержание температуры на уровне 24–25 градусов помогает создать более здоровый и комфортный микроклимат.

Грязный кондиционер может свести пользу к нулю

Необходимо снять воздушный фильтр и тщательно очистить его от пыли и загрязнений / Фото: скриншот с Youtube

Даже правильно настроенный кондиционер не сможет эффективно работать, если внутри устройства накапливаются пыль, грязь и плесень. Загрязненные фильтры ухудшают качество воздуха и увеличивают нагрузку на оборудование.

Специалисты советуют регулярно очищать фильтры и проверять состояние внутренних элементов системы. Это не только улучшает работу кондиционера, но и помогает продлить срок его службы.

Как правильно почистить кондиционер

Специалисты рекомендуют начинать очистку кондиционера с полного отключения устройства от электросети. После этого необходимо снять воздушный фильтр и тщательно очистить его от пыли и загрязнений. Затем следует протереть корпус внутреннего блока и аккуратно удалить скопившуюся пыль с доступных внутренних элементов системы.

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Также важно проверить состояние дренажной системы, через которую отводится конденсат. После завершения очистки все детали нужно установить обратно, включить кондиционер и убедиться, что устройство работает исправно. Регулярное обслуживание помогает поддерживать качество воздуха в помещении и продлевает срок службы техники.

Ранее Главред писал о том, что старые смартфоны в доме могут стать угрозой. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.

Также сообщалось о том, что владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке. Пыль, листья, птичий помет и пыльца блокируют солнечный свет, из-за чего система начинает вырабатывать меньше энергии.

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Об источнике: Nők Lapja "Nők Lapja" — старейший и наиболее влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

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