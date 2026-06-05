Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

Существует распространенный миф, что мед никогда не портится, однако на самом деле это не совсем так.

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Срок хранения меда — можно ли хранить мед годами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Действительно ли мед может храниться годами

Что происходит с медом при длительном хранении

Как правильно хранить мед, чтобы не потерять его качество

Мед традиционно считается продуктом, который не портится, мол, даже через десятки лет он остается пригодным к употреблению. Однако пчеловод Войцех Марговничи подчеркивает, что это совсем не так.

Главред расскажет , как долго на самом деле можно хранить мед.

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Почему мед может храниться долго

Мед имеет чрезвычайно высокую концентрацию сахара, что создает неблагоприятные условия для развития бактерий и грибков, пишет Onet. Именно поэтому он действительно может оставаться свежим значительно дольше, чем большинство других продуктов. При условии правильного хранения он не портится быстро и сохраняет свои свойства.

Что происходит с медом при длительном хранении

Несмотря на стойкость, мед не является абсолютно "вечным". Если изменяется соотношение сахара и воды, он может начать бродить. Кроме того, со временем в нем накапливается гидроксиметилфурфурол (ГМФ) — соединение, образующееся при расщеплении фруктозы. Исследования о влиянии ГМФ на организм противоречивы: одни указывают на его потенциальный вред, другие — на возможную пользу. Но факт остается фактом: чем дольше мед хранится, тем больше этого вещества в нем накапливается.

Как правильно хранить мед

Условия хранения меда напрямую влияют на его срок годности. Высокие температуры ускоряют образование ГМФ и ухудшают качество меда. Поэтому не рекомендуем оставлять его возле источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

Войцех Марговничи советует не хранить мед годами, а употреблять его в течение одного сезона. Это позволяет насладиться продуктом в наилучшем качестве, без риска накопления нежелательных соединений.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

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Об источнике: Onet Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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