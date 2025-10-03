Можно ли греть мед: шеф-повар поразил неожиданным ответом

Вы узнаете:
- Когда мед может быть вреден
- Как часто можно есть блюда из подогретого меда
Бытует мнение, что мед категорически нельзя кипятить, или даже слегка подогревать, или добавлять в горячий чай. Это якобы очень вредно для организма человека.
Главред узнал, действительно ли это так. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале рассказал всю правду о вреде подогретого или кипяченого меда.
Правда о подогретом меде
Клопотенко отметил, что по мнению современных ученых, длительное кипячение меда, в течение 5-10 минут, приводит к образованию большого количества концерогенов, которые и могут быть вредными.
"Это примерно так же, когда вы едите картошку фри. Если вы едите каждый день очень много картошки фри в течение полугода, вам будет очень плохо. Но когда вы один раз покипятили мед, для того, чтобы сделать что-то прикольное, то вам абсолютно ничего не будет", - считает повар.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
