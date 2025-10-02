Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

Духи следует хранить в темном, прохладном, сухом месте, говорят эксперты.

Как правильно хранить духи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вкратце:

Почему духи теряют аромат и как этого избежать

Как сохранить любимый аромат надолго

Даже премиальные духи могут очень быстро потерять свой роскошный аромат, если их хранить в неподходящих условиях. Чтобы любимый запах оставался стойким как можно дольше, важно избегать распространенных ошибок в хранении, пишет Главред со ссылкой на Southern living.

Где не стоит держать духи?

Эксперты объяснили, где духам будет опасно:

Под солнечными лучами. Ультрафиолет разрушает ароматические молекулы, из-за чего запах ослабевает, становится искаженным или приобретает неприятные оттенки. Поэтому флакон не стоит оставлять на подоконнике или других открытых поверхностях.

Ультрафиолет разрушает ароматические молекулы, из-за чего запах ослабевает, становится искаженным или приобретает неприятные оттенки. Поэтому флакон не стоит оставлять на подоконнике или других открытых поверхностях. Рядом с источниками тепла Батареи, плиты, духовки и нагревательные приборы ускоряют окисление жидкости. Из-за этого духи могут потерять стойкость, изменить цвет и запах.

Батареи, плиты, духовки и нагревательные приборы ускоряют окисление жидкости. Из-за этого духи могут потерять стойкость, изменить цвет и запах. Во влажных помещениях. Ванная комната или кухня - одни из худших вариантов. Высокая влажность разрушает структуру аромата, способствует помутнению жидкости и даже повреждению крышки или металлических деталей флакона.

Ванная комната или кухня - одни из худших вариантов. Высокая влажность разрушает структуру аромата, способствует помутнению жидкости и даже повреждению крышки или металлических деталей флакона. В открытом виде. Если крышка закрыта плохо или флакон стоит без нее, ароматические компоненты окисляются и испаряются. В результате духи теряют интенсивность и быстро "стареют".

Какие лучшие условия для хранения духов?

Главные правила хранения:

Темное, прохладное и сухое место (шкафчик, комод, специальная коробка).

Оптимальная температура хранения - от +15°C до +20°C без резких перепадов.

Флакон всегда нужно плотно закрывать после каждого использования.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить жизнь любимым духам и сохранить их первоначальный аромат.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

