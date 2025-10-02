Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

Духи следует хранить в темном, прохладном, сухом месте, говорят эксперты.
Вкратце:
- Почему духи теряют аромат и как этого избежать
- Как сохранить любимый аромат надолго
Даже премиальные духи могут очень быстро потерять свой роскошный аромат, если их хранить в неподходящих условиях. Чтобы любимый запах оставался стойким как можно дольше, важно избегать распространенных ошибок в хранении, пишет Главред со ссылкой на Southern living.
Где не стоит держать духи?
Эксперты объяснили, где духам будет опасно:
- Под солнечными лучами. Ультрафиолет разрушает ароматические молекулы, из-за чего запах ослабевает, становится искаженным или приобретает неприятные оттенки. Поэтому флакон не стоит оставлять на подоконнике или других открытых поверхностях.
- Рядом с источниками тепла Батареи, плиты, духовки и нагревательные приборы ускоряют окисление жидкости. Из-за этого духи могут потерять стойкость, изменить цвет и запах.
- Во влажных помещениях. Ванная комната или кухня - одни из худших вариантов. Высокая влажность разрушает структуру аромата, способствует помутнению жидкости и даже повреждению крышки или металлических деталей флакона.
- В открытом виде. Если крышка закрыта плохо или флакон стоит без нее, ароматические компоненты окисляются и испаряются. В результате духи теряют интенсивность и быстро "стареют".
Какие лучшие условия для хранения духов?
Главные правила хранения:
- Темное, прохладное и сухое место (шкафчик, комод, специальная коробка).
- Оптимальная температура хранения - от +15°C до +20°C без резких перепадов.
- Флакон всегда нужно плотно закрывать после каждого использования.
- Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить жизнь любимым духам и сохранить их первоначальный аромат.
Кстати, также эксперты объяснили, куда правильно наносить духи.
