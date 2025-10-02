Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

Рыбак в Киеве на озере Министерка на Оболони, вместо рыбы, поймал на спиннинг необычный "улов".

Что выловил рыбак на Киевщине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Рыбак в Киеве вместо рыбы, поймал на спиннинг ужа

Ужи живут вблизи водоемов, поэтому хорошо плавают

Обычно украинские рыбаки возвращаются с водоемов с богатым уловом рыбы, но на этот раз киевлянин поймал совсем неожиданную "добычу". На его спиннинг во время рыбалки попала... змея. К счастью, она оказалась неядовитой. Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале "Рыбалка Киев", пишет Главред.

Необычный случай произошел на озере Министерка (Редькино) в Оболонском районе Киева. Мужчина ловил на силиконовую приманку, и на нее "клюнул" уж. Рыбак не навредил животному и отпустил его обратно в воду.

В Киеве рыбак вытащил из озера ужа / фото: скрин с Telegram-канала "Рыбалка Киев"

Как распознать ужа?

Длина обычно от 60 до 120 см, иногда может достигать 1,5 м.

Окрас варьируется: от серо-зеленого до черного с характерными темными пятнами.

Самый заметный признак - желтые или оранжевые пятна позади головы.

Имеет круглые зрачки (в отличие от гадюки, у которой они вертикальные).

Ужи чаще всего обитают вблизи водоемов - рек, озер, болот. Они прекрасно плавают и даже ныряют. Их рацион составляют лягушки, мелкая рыба и грызуны. Зиму проводят в норах или под корнями деревьев.

Чем опасен уж?

Фактически - ничем. У этих пресмыкающихся отсутствуют ядовитые железы, поэтому они не представляют угрозы для человека. Уж может лишь напугать: начать шипеть, выделять резкий запах или притворяться мертвым.

Часто людей вводит в заблуждение сходство ужей с ядовитыми змеями, однако эти пресмыкающиеся не только безопасны, но и полезны: они регулируют количество грызунов и насекомых в природе.

Какая рыба водится в украинских водоемах - детали

Главред поделился историей о винницком рыбаке, которому удалось поймать действительно большую щуку. Мужчина вытащил огромную хищницу весом почти четыре килограмма, похваставшись внушительным уловом.

Кроме того, недавно еще один украинский рыбак похвастался редким трофеем: он поймал марену обыкновенную, известную также как усач. Этот вид рыб занесен в Красную книгу.

Однако, пожалуй, больше всего повезло рыбаку с Киевщины. На озере Картар, что в Володарском районе, он вытащил чрезвычайно редкий вид черного амура. Эта рыба также включена в Красную книгу Украины.

Об источнике: Рыбалка Киев "Рыбалка Киев " - телеграм-канал, посвященный рыбалке в Киеве и Киевской области. Публикует информацию о популярных и малоизвестных местах для рыбалки, советы по уловам, обзоры водоемов и полезные материалы для рыбаков-любителей и профессионалов. Канал имеет аудиторию более 7,8 тыс. подписчиков и содержит дополнительные ресурсы: чат-барахолку для покупки и продажи рыболовного снаряжения;

ссылку на биржу объявлений; "Рыбалка Киев" является сообществом для обмена опытом, советами и актуальной информацией о рыбалке в регионе.

