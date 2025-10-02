Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

Коротко:
- Рыбак в Киеве вместо рыбы, поймал на спиннинг ужа
- Ужи живут вблизи водоемов, поэтому хорошо плавают
Обычно украинские рыбаки возвращаются с водоемов с богатым уловом рыбы, но на этот раз киевлянин поймал совсем неожиданную "добычу". На его спиннинг во время рыбалки попала... змея. К счастью, она оказалась неядовитой. Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале "Рыбалка Киев", пишет Главред.
Необычный случай произошел на озере Министерка (Редькино) в Оболонском районе Киева. Мужчина ловил на силиконовую приманку, и на нее "клюнул" уж. Рыбак не навредил животному и отпустил его обратно в воду.
Как распознать ужа?
Длина обычно от 60 до 120 см, иногда может достигать 1,5 м.
Окрас варьируется: от серо-зеленого до черного с характерными темными пятнами.
Самый заметный признак - желтые или оранжевые пятна позади головы.
Имеет круглые зрачки (в отличие от гадюки, у которой они вертикальные).
Ужи чаще всего обитают вблизи водоемов - рек, озер, болот. Они прекрасно плавают и даже ныряют. Их рацион составляют лягушки, мелкая рыба и грызуны. Зиму проводят в норах или под корнями деревьев.
Чем опасен уж?
Фактически - ничем. У этих пресмыкающихся отсутствуют ядовитые железы, поэтому они не представляют угрозы для человека. Уж может лишь напугать: начать шипеть, выделять резкий запах или притворяться мертвым.
Часто людей вводит в заблуждение сходство ужей с ядовитыми змеями, однако эти пресмыкающиеся не только безопасны, но и полезны: они регулируют количество грызунов и насекомых в природе.
Какая рыба водится в украинских водоемах - детали
Главред поделился историей о винницком рыбаке, которому удалось поймать действительно большую щуку. Мужчина вытащил огромную хищницу весом почти четыре килограмма, похваставшись внушительным уловом.
Кроме того, недавно еще один украинский рыбак похвастался редким трофеем: он поймал марену обыкновенную, известную также как усач. Этот вид рыб занесен в Красную книгу.
Однако, пожалуй, больше всего повезло рыбаку с Киевщины. На озере Картар, что в Володарском районе, он вытащил чрезвычайно редкий вид черного амура. Эта рыба также включена в Красную книгу Украины.
