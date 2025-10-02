Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

Главное:
Секонд-хенд - настоящая сокровищница для тех, кто хочет создать стильный образ за небольшие деньги. Здесь можно найти как уникальные вещи, так и брендовые находки. Однако главный минус такой одежды - довольно специфический запах, который остается после обработки химическими средствами, в частности формальдегидом, объясняет Главред со ссылкой на УНИАН.
Чтобы избавиться от этого аромата и дополнительно продезинфицировать ткань, стоит знать несколько проверенных способов.
Как правильно обеззараживать одежду из секонд-хенда?
Как сделать одежду свежей и безопасной:
- Нашатырный спирт. Это аптечное средство часто используют для дезинфекции и устранения запахов. В 10 литров теплой воды добавляют 100 мл нашатыря и замачивают вещи: хлопковые и льняные - примерно на час, синтетические - до трех. Если запах особенно сильный, одежду можно оставить в растворе на ночь, а затем высушить на солнце. Такая процедура делает ткань чище и даже освежает цвета.
- Уксус с солью. Еще один проверенный способ - смесь воды с уксусом и солью. В ведро воды (10 литров) добавляют стакан уксуса и пять столовых ложек соли. Замачивание проводят так же, как в случае с нашатырем. Уксус обладает антисептическими свойствами, а вместе с солью он хорошо нейтрализует посторонние запахи.
Как стирать вещи после секонд-хенда?
Перед тем как носить найденную обновку, ее обязательно нужно постирать. Ведь неизвестно, в каких условиях вещь хранилась и сколько раз ее примеряли.
- Стирать стоит на максимально возможной температуре, которая указана на ярлыке.
- Засыпать лучше двойную порцию стирального порошка.
- Прополоскать белье желательно дважды.
- Если после замачивания остался запах, в барабан можно добавить несколько капель эфирного масла.
Как правильно сушить вещи после секонд-хенда?
Солнечное и хорошо проветриваемое место - идеальный вариант для сушки. Зимой вещи можно оставлять на морозе на сутки: холод отлично выветривает остатки запахов и освежает ткань.
