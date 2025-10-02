Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

Винтажные магазины - это и стильно, и экологично, однако главным недостатком одежды из магазинов подержанной одежды является неприятный запах.

Что стоит знать о шопинге в секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

Как постирать вещи из секонд-хенда, чтобы они стали как новые

Секонд-хенд - настоящая сокровищница для тех, кто хочет создать стильный образ за небольшие деньги. Здесь можно найти как уникальные вещи, так и брендовые находки. Однако главный минус такой одежды - довольно специфический запах, который остается после обработки химическими средствами, в частности формальдегидом, объясняет Главред со ссылкой на УНИАН.

Чтобы избавиться от этого аромата и дополнительно продезинфицировать ткань, стоит знать несколько проверенных способов.

Как правильно обеззараживать одежду из секонд-хенда?

Как сделать одежду свежей и безопасной:

Нашатырный спирт. Это аптечное средство часто используют для дезинфекции и устранения запахов. В 10 литров теплой воды добавляют 100 мл нашатыря и замачивают вещи: хлопковые и льняные - примерно на час, синтетические - до трех. Если запах особенно сильный, одежду можно оставить в растворе на ночь, а затем высушить на солнце. Такая процедура делает ткань чище и даже освежает цвета.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Как стирать вещи после секонд-хенда?

Перед тем как носить найденную обновку, ее обязательно нужно постирать. Ведь неизвестно, в каких условиях вещь хранилась и сколько раз ее примеряли.

Стирать стоит на максимально возможной температуре, которая указана на ярлыке.

Засыпать лучше двойную порцию стирального порошка.

Прополоскать белье желательно дважды.

Если после замачивания остался запах, в барабан можно добавить несколько капель эфирного масла.

Как правильно сушить вещи после секонд-хенда?

Солнечное и хорошо проветриваемое место - идеальный вариант для сушки. Зимой вещи можно оставлять на морозе на сутки: холод отлично выветривает остатки запахов и освежает ткань.

Также ранее рассказывалось, какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде.

