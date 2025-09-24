Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

Иногда лучше потратить больше времени на поиск, но уйти с пустыми руками, чем приобрести вещь, которая может нанести вред.

https://glavred.info/dim/ne-v-kurse-dazhe-shopogoliki-kakuyu-odezhdu-nikogda-ne-stoit-pokupat-v-sekond-hende-10700915.html Ссылка скопирована

Что не стоит покупать в секонде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

7 вещей из секонд-хенда, которые могут навредить вам

Белье лучше обходить стороной в магазинах секонд-хенд

Секонд-хенды давно стали популярными местами для покупок. Для многих это не только способ сэкономить, но и возможность почувствовать азарт охотника поиска уникальных, качественных или даже брендовых вещей. Но несмотря на преимущества, есть категории одежды, которые лучше обходить стороной. Издание Real Simple объяснило, что именно не стоит брать.

1. Нижнее белье

Магазины часто имеют четкое правило: нижнее белье не возвращают. И, как отмечают эксперты, это не случайно. Одежда, которая плотно контактирует с телом, даже после тщательной стирки или дезинфекции может сохранять бактерии и микроорганизмы. Поэтому секонд-хенд белье - не лучший выбор для покупки.

видео дня

2. Бюстгальтеры

Бюстгальтеры также относятся к вещам, которые стоит покупать только новыми. Они быстро теряют форму и эластичность, необходимую для поддержки груди. В среднем их служба ограничивается годом использования, поэтому изделие из секонд-хенда обычно уже отжило свой срок.

3. Купальники

Купальники, как и другое белье, максимально прилегают к телу. Кроме риска для здоровья, материал купальников со временем теряет упругость, и вещь сидит хуже. В этом случае экономия может выйти боком.

4. Одежда с пятнами или неприятным запахом

Вещи с явными загрязнениями или стойким запахом лучше не брать. Пятна могут оказаться необратимыми, а запах не выводиться даже после многих стирок. Есть смысл покупать только тогда, если планируете переделать одежду или точно знаете, как избавиться от дефектов и хорошо ее отстирать.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

5. Одежда, которую трудно чистить

Вещи из кожи или деликатных тканей лучше избегать. Исследования показали, что подержанная одежда может содержать клещей или других паразитов, которых можно уничтожить только горячей стиркой и сушкой. С деликатными вещами это сделать сложно.

6. Леггинсы

Они, как и купальники, со временем растягиваются и теряют эластичность. К тому же новые леггинсы обычно стоят недорого, так что смысла брать б/у нет.

7. Обувь

При выборе обуви стоит быть особенно внимательными. Неравномерный износ подошвы после предыдущего владельца может вызвать проблемы с ногами, спиной или осанкой. Особенно это касается кроссовок и другой спортивной обуви, которая изнашивается быстрее, чем классические модели. Также может вредить здоровью и ходьбе.

Кстати, недавно рассказывалось, как мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы - его находка удивила.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред