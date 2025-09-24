Укр
  3. Дом и уют

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

Даяна Швец
24 сентября 2025, 14:27
19
Чтобы стимулировать цветение, орхидея должна быть здорова, а ее корневая система крепкой.
орхидеи
Что сделать, чтобы орхидея зацвела / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Эксперты рассказали, что нужно орхидее для цветения
  • Самые распространенные ошибки в уходе за орхидеями

Орхидеи могут радовать своими цветами от одного до нескольких раз в год. Все зависит не только от сорта, но и от того, насколько правильный уход получает растение, пишет Главред со ссылкой на martha stewart.

В мире насчитывается более 25 тысяч видов орхидей, и каждый из них имеет собственный цикл цветения. Как объясняет эксперт по уходу за комнатными растениями Ли Миллер, фаленопсис (орхидея-бабочка) обычно выпускает цветы один-два раза в год. Дендробиум может радовать более частым цветением, а зигопеталум способен расцветать даже 2-4 раза в течение года.

Как выращивать орхидею, чтобы она регулярно цвела?

"Одним из важнейших факторов, влияющих на цветение орхидей, является свет, поскольку достаточное освещение необходимо для того, чтобы орхидея производила энергию, необходимую для цветения", - отмечает эксперт по комнатным растениям Энид Оффолтер.

Кроме освещения, значение имеют перепады температур (особенно прохладные ночи), правильный режим полива, уровень влажности и систематическое внесение удобрений.

Чтобы заложить бутоны, орхидея должна быть здоровой. По словам Миллер, ослабленные корни или дефицит света, влаги или питательных веществ значительно снижают шансы на цветение.

"Что касается цветения, я считаю, что подпитка сбалансированным удобрением для орхидей в течение вегетационного периода и предоставления периода покоя действительно помогает", - добавляет она.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как стимулировать орхидею к более частому цветению?

1. Освещение.

Свет - жизненно необходим, но важно найти баланс.

"Орхидеям нужен яркий непрямой солнечный свет для цветения. Если слишком мало света - растение будет здорово, будет иметь пышные листья, но не будет цветов. Если слишком много прямых солнечных лучей - они могут обжечь листья", - объясняет Оффолтер.

2. Полив.

Главное - избегать крайностей.

"Чрезмерный полив может вызвать гниение корней, а недостаток создает стресс для растения и может привести к сбросу бутонов. Лучше всего поливать, когда смесь в горшке почти сухая", - советует эксперт.Миллер рекомендует отдавать предпочтение дистиллированной воде.

3. Субстрат.

Качественный грунт - это основа здоровья для орхидеи.

"Я обнаружила, что важно сажать их в хорошо дренированной среде с хорошей аэрацией", - отмечает Миллер.

4. Удобрения.

Орхидеи нуждаются в более частых подкормках, чем многие другие растения.

"Орхидеям нужны определенные питательные вещества, в частности фосфор, для поддержания цветения. Однако чрезмерная подкормка может обжечь корни. Поэтому рекомендуется 'слабая, еженедельная' подкормка разбавленным удобрением для орхидей", - уточняет Оффолтер.

5.Небольшое снижение температуры помогает имитировать естественную среду орхидей и стимулирует появление цветоносов.

"Хотя не всем орхидеям нужен холодный период, многим видам снижение температуры идет на пользу - оно стимулирует рост новых цветоносов", - говорит Оффолтер.

Миллер советует осенью на несколько недель ставить орхидеи на подоконник на ночь, чтобы обеспечить им прохладные условия.

Также эксперты рассказывали, что делать, когда орхидея не цветет - существует лайфхак, который спасет растение.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

