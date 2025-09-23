Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

Вкратце:
- Почему опасно жечь сухостой
- Какое наказание за сжигание сухостоя
Каждый год осенью в Украине снова наблюдается волна поджогов сухой травы и листьев. На Правительственном портале Кабмина напомнили, почему осенью нельзя сжигать сухостой и какие наказания грозят нарушителям.
Для многих людей это кажется быстрым и простым способом уборки, однако на самом деле такое дело вредит экологии, представляет опасность для здоровья и прямо запрещено законом.
Чем опасно сжигание сухих листьев и травы
Последствия поджогов очень серьезные, ведь они приводят к:
- снижению плодородия почв;
- загрязнению воздуха вредными веществами;
- повышению риска масштабных пожаров;
- уничтожению почвенных микроорганизмов и уменьшению биоразнообразия.
Какие штрафы предусмотрены за сжигание сухих листьев и травы
Законодательство предусматривает значительные штрафы за такие действия.
- Статья 77 КУоАП: нарушение правил пожарной безопасности в лесах - от 1 530 до 4 590 грн для граждан и от 4 590 до 15 300 грн для должностных лиц.
- Если из-за огня уничтожен лес или вызван пожар, штрафы возрастают: от 4 590 до 15 300 грн для граждан и от 10 710 до 30 600 грн для должностных лиц.
- Статья 77-1 КУоАП: самовольное выжигание стерни, лугов или пастбищ - 3 060-6 120 грн для граждан и 15 300-21 420 грн для должностных лиц.
- Если это произошло на территории природно-заповедного фонда, штрафы еще выше: 6 120-12 240 грн для граждан и 21 420-30 600 грн для должностных лиц.
Уголовная ответственность за сжигание сухих листьев и травы
За умышленный поджог лесов или зеленых насаждений предусмотрено и уголовное наказание (ст. 245 УКУ): штраф 91 800-153 000 грн или лишение свободы на 2-5 лет.
Если же последствия особо тяжкие, например, гибель людей, массовое вымирание животных или значительный экологический ущерб, наказание достигает от 5 до 10 лет заключения.
Также предупреждалось, что в Украине начали серьезно штрафовать из-за колес. Специалисты предупреждают: даже незначительное отклонение от нормы может существенно повлиять на то, как ведет себя автомобиль на дороге.
Больше интересных новостей:
- Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok
- Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам
- "Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео
Об источнике: Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред