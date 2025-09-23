"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

На видео видно, как Макрон разговаривает с полицейским, который извиняется, но объясняет, что проезд запрещен.

Полиция остановила Макрона на перекрестке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео

Главное:

Макрон и его делегация были задержаны в Нью-Йорке из-за перекрытия улиц для проезда кортежа Трампа

После этого Макрон позвонил Трампу и сообщил, что ждет на улице из-за его кортежа

В Нью-Йорке случился забавный инцидент с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Его задержали на улице, поскольку именно в этот момент через город двигался кортеж Дональда Трампа. Как сообщает BMFTV, случай произошел вечером 22 сентября, когда Макрон выходил из штаб-квартиры ООН после своего выступления.

На распространенном в соцсетях видео видно, как французский президент вместе с делегацией стоит возле перекрытого перекрестка и ведет разговор с американским полицейским.

Макрона не пропустили через кортеж Трампа / фото: тг-канал Главред

Страж порядка несколько раз извинился, однако объяснил, что движение временно заблокировано.

Макрон, немного с иронией, позвонил кому-то. Журналисты предполагают, что самому Трампу.

"Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас", - сказал он.

Через несколько минут движение восстановили, но позволили пройти только пешеходам.

Об источнике: BFM TV BFM TV - это французская телевизионная и радиосеть новостей, полностью принадлежащая RMC BFM. Главный офис подразделения RMC BFM компании CMA CGM находится в Париже, пишет Википедия . BFM TV, самый популярный новостной канал страны с 10 миллионами зрителей ежедневно, "может похвастаться долей рынка во Франции, которая превышает любой эквивалентный новостной канал в мире". Комментатор BBC News назвал его экономическое освещение "четко пробизнесовым, прореформенным и против старого консенсуса", что достойно внимания, поскольку во Франции "экономическое освещение, как правило, происходит с противоположной точки зрения - государственный сектор и работники имеют преимущество над частным предпринимательством".

