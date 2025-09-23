"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

Главное:
- Макрон и его делегация были задержаны в Нью-Йорке из-за перекрытия улиц для проезда кортежа Трампа
- После этого Макрон позвонил Трампу и сообщил, что ждет на улице из-за его кортежа
В Нью-Йорке случился забавный инцидент с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Его задержали на улице, поскольку именно в этот момент через город двигался кортеж Дональда Трампа. Как сообщает BMFTV, случай произошел вечером 22 сентября, когда Макрон выходил из штаб-квартиры ООН после своего выступления.
На распространенном в соцсетях видео видно, как французский президент вместе с делегацией стоит возле перекрытого перекрестка и ведет разговор с американским полицейским.
Страж порядка несколько раз извинился, однако объяснил, что движение временно заблокировано.
Макрон, немного с иронией, позвонил кому-то. Журналисты предполагают, что самому Трампу.
"Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас", - сказал он.
Через несколько минут движение восстановили, но позволили пройти только пешеходам.
Другие интересные новости об Эммануэле Макроне - что нового
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции решительных" заявил, что сейчас уже 26 стран подтвердили готовность отправить своих военных в Украину или поддержать эту идею. Как отметил президент Франции, эти государства объединились, чтобы совместно гарантировать безопасность Украины.
Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Это произойдет сразу после подписания мирного соглашения с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Дональд Трамп должен отреагировать, если кремлевский лидер и дальше будет избегать встречи с президентом Украины. Об этом Макрон заявил во время разговора со СМИ, который состоялся после его встречи с канцлером Германии, сообщает издание Le Figaro.
Больше международных новостей:
- После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", которая угрожает РФ
- Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум
- "Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично
Об источнике: BFM TV
BFM TV - это французская телевизионная и радиосеть новостей, полностью принадлежащая RMC BFM. Главный офис подразделения RMC BFM компании CMA CGM находится в Париже, пишет Википедия .
BFM TV, самый популярный новостной канал страны с 10 миллионами зрителей ежедневно, "может похвастаться долей рынка во Франции, которая превышает любой эквивалентный новостной канал в мире".
Комментатор BBC News назвал его экономическое освещение "четко пробизнесовым, прореформенным и против старого консенсуса", что достойно внимания, поскольку во Франции "экономическое освещение, как правило, происходит с противоположной точки зрения - государственный сектор и работники имеют преимущество над частным предпринимательством".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред