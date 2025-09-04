Укр
Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

Руслан Иваненко
4 сентября 2025, 18:58
Государства-участники согласились развернуть войска на земле, в море и воздухе для защиты Украины.
26 стран заявили о готовности направить войска и поддержать мирную миссию в Украине после завершения боевых действий / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

  • 26 стран готовы отправить войска или поддержать миссию
  • Инициатива обсуждалась в формате "коалиции решительных"
  • Развертывание возможно после прекращения огня или мира

По состоянию на 4 сентября уже 26 стран заявили о готовности отправить военных в Украину или поддержать такую миссию. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции решительных".

По словам французского лидера, в рамках этой коалиции государства обязались гарантировать безопасность Украины.

"Эти 26 стран согласились направить войска в Украину как силу гарантии или присутствовать на земле, на море или в воздухе, чтобы обеспечить поддержку украинской территории и самой Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", - заявил Макрон.

Цель миссии и стратегический сигнал

Он подчеркнул, что речь идет не о ведении войны с Россией, а о стратегическом сигнале мира.

"Развертывание будет происходить в условиях прекращения огня, не на линии фронта, а в географических зонах, которые сейчас определяются. Цель состоит в том, чтобы предотвратить любую новую масштабную агрессию и обеспечить явное привлечение этих 26 государств к долгосрочной безопасности Украины", - подчеркнул президент Франции.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Экспертная оценка

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что сейчас обсуждается возможность размещения европейского военного контингента на территории Украины. В то же время он подчеркивает, что это не является гарантией безопасности для страны, а должно служить силами сдерживания.

По словам Фесенко, европейские войска не будут расположены на линии фронта и не будут выполнять роль военного щита для Украины. Их присутствие скорее будет носить стратегический характер и направлено на предотвращение новых угроз.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский предположил, что для Украины возможен "корейский сценарий" завершения войны. Он назвал пример Южной Кореи демонстрацией победы ценностей и прогресса в цивилизации, технологиях и экономике, тогда как Северная Корея пришла в упадок.

Кроме того, война в Украине может завершиться в любой момент. Для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, что МИД РФ выдвинул условия для "долговременного мира". От Украины требуют юридически закрепить новые "территориальные реалии" оккупированных Крыма, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей, а также гарантировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

