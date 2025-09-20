"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

В США отметили, что Россия и ее общество презирают человеческую жизнь, несмотря на большие потери в войне.

Равнодушие России к жертвам войны поражает США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Келлог:

Трамп сердится на поведение российского президента Путина из-за того, что тот его обманывает

Президент США проявляет свое раздражение больше за закрытыми дверями, чем публично

Спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог, в разговоре с The Telegraph рассказал, что Дональд Трамп за закрытыми дверями проявляет значительно больше гнева относительно действий Владимира Путина, чем публично.

"Он (Трамп - ред) раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - заявил Келлог. видео дня

Генерал также признал, что имеет другую позицию относительно возможных путей завершения войны в Украине. Если Трамп склоняется к идее переговоров, то Келлог отстаивает концепцию немедленного прекращения огня.

"Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп изначально предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", - добавил он.

Отдельно он отметил равнодушие российских властей и общества к массовым жертвам.

"Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула", - сказал Келлог.

Как писал Главред, недавно спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали. По его словам, Путин переоценивает мощь своей армии. В Донецкой области она продвигается лишь на несколько метров, при этом неся огромные потери. Это свидетельствует о том, что Россия фактически проигрывает в войне.

Урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. По словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, переговоры о завершении войны находятся на "последних 10 ярдах", что делает их чрезвычайно сложными.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на шутку украинцев о том, что он выполняет роль ПВО. Келлог отметил, что его имя Keith созвучно с украинским словом "кот". Он добавил, что кот является уникальным символом для украинского народа, олицетворяя безопасность и защиту.

