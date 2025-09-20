Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

Даяна Швец
20 сентября 2025, 09:50
80
В США отметили, что Россия и ее общество презирают человеческую жизнь, несмотря на большие потери в войне.
Трамп, Путин
Равнодушие России к жертвам войны поражает США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Келлог:

  • Трамп сердится на поведение российского президента Путина из-за того, что тот его обманывает
  • Президент США проявляет свое раздражение больше за закрытыми дверями, чем публично

Спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог, в разговоре с The Telegraph рассказал, что Дональд Трамп за закрытыми дверями проявляет значительно больше гнева относительно действий Владимира Путина, чем публично.

"Он (Трамп - ред) раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - заявил Келлог.

видео дня
Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​ Спецпредставители США / Инфографика: Главред

Генерал также признал, что имеет другую позицию относительно возможных путей завершения войны в Украине. Если Трамп склоняется к идее переговоров, то Келлог отстаивает концепцию немедленного прекращения огня.

"Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп изначально предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", - добавил он.

Отдельно он отметил равнодушие российских властей и общества к массовым жертвам.

"Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула", - сказал Келлог.

Что еще Кит Кэллог говорил о войне в Украине - последние заявления

Как писал Главред, недавно спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали. По его словам, Путин переоценивает мощь своей армии. В Донецкой области она продвигается лишь на несколько метров, при этом неся огромные потери. Это свидетельствует о том, что Россия фактически проигрывает в войне.

Урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. По словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, переговоры о завершении войны находятся на "последних 10 ярдах", что делает их чрезвычайно сложными.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на шутку украинцев о том, что он выполняет роль ПВО. Келлог отметил, что его имя Keith созвучно с украинским словом "кот". Он добавил, что кот является уникальным символом для украинского народа, олицетворяя безопасность и защиту.

Больше важных новостей:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине новости США ВСУ Дональд Трамп Владимир Путин мирное урегулирование новости Украины война России и Украины мирные переговоры Кит Келлог Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

10:00Интервью
"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:50Мир
Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

09:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Последние новости

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

Реклама
07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

Реклама
01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

Реклама
19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять