Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

Даяна Швец
20 сентября 2025, 08:58
В результате удара возник масштабный пожар, что видно на видео, опубликованном в социальных сетях.
НПЗ, Пожар
Беспилотники поразили стратегический объект в Саратове / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: тг-канал Exilenova+

Коротко:

  • В Саратове дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
  • Начался пожар после удара БПЛА по НПЗ в России

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

В социальных сетях распространяются кадры, где видно масштабный пожар, возникший после попадания дронов. Авторы видео подтверждают, что объектом удара стал именно саратовский НПЗ.

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ
Огонь охватил саратовский НПЗ после ночной атаки/ фото: тг-канал Главред

Несмотря на инцидент, на момент публикации местные власти официально не подтвердили атаку. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин накануне предупреждал жителей о возможной опасности.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - отметил Бусаргин в сообщении в 1:11 ночи.

Украина официальных комментариев по поводу удара на тот момент не предоставляла.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что украинские военные продолжают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, и российские власти пытаются скрыть реальные последствия этих ударов.

Из-за этих атак в России растет дефицит бензина, особенно ощутимый на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области. В то же время Москва и Санкт-Петербург защищены от этих проблем.

По его словам, вместо того, чтобы объяснить ситуацию, российские власти используют пропаганду. Она убеждает людей, что все эти трудности являются оправданием для продолжения войны против Украины. Таким образом они пытаются разжечь еще большую агрессию в отношении украинцев.

"Так они увеличивают градус агрессии в отношении Украины. Также там рассказывают, что удары по украинской энергетике - это ответ за НПЗ. Понятно, что это ложь. Они бьют по украинской энергетике еще с 2022 года", - сказал Коваленко.

Взрывы в РФ и атаки по целям россиян - что известно

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка", в Ростовской области было отключено электроснабжение, а в аэропортах объявляли план "Ковер".

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался об ударах по РФ. По его словам, украинские военные наносят удары по российским нефтяным объектам: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки существенно ослабили нефтяную отрасль России, которая является ключевой для поддержки ее оккупационных сил.

Кроме этого, агенты украинского партизанского движения АТЕШ остановили движение на железнодорожном узле возле российского Екатеринбурга. Повреждено релейное оборудование, что привело к сбою движения поездов на всех важных направлениях.

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

