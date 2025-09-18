Пожары, отключения света и закрытые аэропорты: ночью в РФ прогремели взрывы

Часть Ростовской области осталась без электричества.

Ночью в РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Кратко:

В России прогремели взрывы после массированной атаки дронов

Зафиксированы "прилёты" в районе "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

В Ростовской области исчез свет

В аэропортах вводился план "Ковёр"

В ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов.

Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, зафиксирован "прилет" в Гуково в Красносулинском районе. После взрывов исчез свет.

Гуково на карте / t.me/andriyshTime

Также фиксировалась работа ПВО в Новошахтинском, Белой Калитве, Каменском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

"Местные пишут о прилетах в районе железнодорожной подстанции и транзите дронов дальше на север Ростовской области", - написал он в Telegram.

В РФ прогремели взрывы / t.me/andriyshTime

В Волгограде с 01:00 до 02:40 раздалось от 10 до 15 взрывов.

"После взрывов карты NASA фиксируют сигнатуры горения в районе ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка. При атаке в городе выключали интернет", - рассказал Андрющенко.

По данным местных жителей, в районе предприятия фиксируется пожар.

В аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр". Ограничение было снято в 05:45.

В Саратове фиксировалась работа ПВО и был закрыт аэропорт по плану "Ковёр". Последствия нуждаются в уточнении

Также фиксировалась работа ПВО в Курске, Белгороде и Брянске.

Андрющенко также сообщил, что неизвестные устроили поджог в Дугино Ростовской области на электроподстанции. Утром в четверг он уточнил, что электроподстанция сгорела дотла.

"Электроснабжения нет в большинстве населенных пунктах Азовского района Ростовской области", - написал он.

Пожар в Дугино / t.me/andriyshTime

Атаки дронов и взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

РФ не смогла адаптироваться к ударам в тылу: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что ВСУ будут быть по тылам оккупантов. При этом россияне не смогли адаптировались к таким угрозам.

"А если им что-то "вернется" в ответ, то для их коммунальной системы, которая находится в упадке и техногенном коллапсе, удары будут более чувствительными и масштабными, чем для нас. Поэтому ответные удары необходимо проводить обязательно", - считает эксперт.

