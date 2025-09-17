Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

Партизаны сожгли релейное оборудование на железнодорожном узле.

Движение Атеш устроило диверсию в Екатеринбурге / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

В Атеш сообщили о диверсии под Екатеринбургом

Агент повредил релейное оборудование на ж/д узле

Теперь военные склады простаивают

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

"Атеш парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке", - говорится в сообщении.

Партизаны также обнародовали фото видео, на котором видно как горит релейное оборудование на железнодорожном узле.

Партизаны устроили диверсию / t.me/atesh_ua

"Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии", — отметили в Атеш.

Как писал Главред, в сентябре партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В августе партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Ранее партизанское движение Атеш сообщило о серьезных проблемах у российских войск на Херсонщине. По их данным, несмотря на большие потери, командование все равно отправляет солдат в бой.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

