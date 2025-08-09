Укр
Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

Даяна Швец
9 августа 2025, 09:07
118
Такие операции помогают усиливать оборону и сохранять жизни украинских военных, говорят партизаны.
Железная дорога, поезда, диверсия
В Ростове произошла диверсия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, АТЕШ

Кратко:

  • Партизанское движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию в России
  • Уничтожена важная железнодорожная инфраструктура вблизи Ростова-на-Дону

Партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении. Детали рассказало движение "АТЕШ".

Как сообщили в движении, их группы продолжают целенаправленно выводить из строя ключевые элементы логистики россиян, срывая планы командования РФ и замедляя наступательные действия.

видео дня

На этот раз объектом атаки стала железнодорожная развязка возле поселка Калинино.

"Этот участок - критическая точка на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, следующих на юго-западное направление - в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом и живой силой", - пишут партизаны.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

В ходе операции был выведен из строя один из главных релейных шкафов, обеспечивавший работу узла. Это полностью остановило движение по пути, заставив россиян искать обходные маршруты.

"АТЭШ продолжает точечно бить по ключевым звеньям в логистике врага. Каждый такой удар - это замедление наступления, срыв планов оккупантов и приближение победы", - заявили партизаны.

Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"

Ранее, как писал Главред со ссылкой на партизан, российские солдаты все чаще осознают, что война против Украины - аморально, и готовы помогать. Благодаря информации, которую предоставил один из них, Вооруженные силы Украины смогли уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении.

Также партизанское движение "АТЕШ" сообщает о серьезных проблемах у российских войск на Херсонщине. По их данным, несмотря на большие потери, командование все равно отправляет солдат в бой.

В частности, "АТЕШ" утверждает, что российские военные несут значительные потери во время штурмов островов на Днепре. Последние попытки наступления были для них неудачными.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

16:31

Секрет крепкого союза: психолог раскрыл 4 главных ключа счастливых отношений

16:28

Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре КрещатикаВидео

16:23

У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в домеВидео

