Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

Даяна Швец
19 сентября 2025, 11:54
В Верховной Раде объяснили, как изменятся пенсии по спецзаконам в 2026 году.
Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат
Кто может получать высокую пенсию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

О чем речь:

  • В 2026 году в Украине ограничат максимальные спецпенсии - до 25,95 тыс. грн
  • Кабмин предлагает оставить лимит на пенсии судей, прокуроров и госслужащих

В Украине планируют изменить правила начисления пенсий для отдельных категорий граждан, которые получают выплаты по специальным законам: судей, прокуроров, госслужащих, чернобыльцев и других. В проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предлагает сохранить действие ограничительных коэффициентов для максимальной пенсии. Об этом говорится в законопроекте №14000 "О Госбюджете-2026", зарегистрированном в Верховной Раде.

Новые правила для спецпенсий в 2026 году

Документ предусматривает продолжение практики ограничения размеров пенсий, назначаемых по специальным законам. Планируется, что максимальная выплата не будет превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. С учетом прогноза, в 2026 году этот показатель вырастет до 2595 грн, поэтому верхний предел пенсии составит 25,95 тыс. грн.

Если размер выплаты будет превышать этот лимит, на сумму превышения будут действовать специальные коэффициенты, которые будет устанавливать Кабинет министров.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ
Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Как работают ограничительные коэффициенты

Ограничения для спецпенсий ввели с начала 2025 года. Они применяются только к тем выплатам, которые превышают десятикратный прожиточный минимум для нетрудоспособных (в 2025 году это 23,61 тыс. грн).

Коэффициенты действуют на часть суммы, которая превышает указанный порог. Например, на выплату, превышающую десять прожиточных минимумов, но не превышающую одиннадцать, применяется коэффициент 0,5.

Эти ограничения касаются пенсий, назначенных в соответствии с Таможенным кодексом и специальными законами, среди которых:

  • "О государственной службе";
  • "О прокуратуре";
  • "О статусе народного депутата";
  • "О Национальном банке Украины";
  • "О Кабинете министров Украины";
  • "О дипломатической службе";
  • "О службе в органах местного самоуправления";
  • "О судебной экспертизе";
  • "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС";
  • "О государственной поддержке средств массовой информации и соцзащите журналистов";
  • "О научной и научно-технической деятельности";
  • "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  • Постановление "О помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как писал Главред, в Украине существуют возможности для получения больших пенсионных выплат, а также для досрочного выхода на пенсию. Это касается профессий, связанных с повышенными нагрузками и рисками, таких как военнослужащие, полицейские, медики и учителя.

Более того, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в Украине планируется увеличение минимальной пенсии. Средства, полученные государством от легализации "теневых" доходов, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

В то же время, некоторым пенсионерам могут ограничить выплаты из-за существующего в Украине ограничения на максимальный размер пенсии, как объясняет эксперт Сергей Коробкин.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

