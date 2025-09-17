Укр
Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

Даяна Швец
17 сентября 2025, 13:10
Экспорт за границу осуществляется в очень малых объемах. Часть аграриев решила воздержаться от продаж, ожидая лучших условий.
Что дорожает на украинском рынке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • На рынке Украины стремительно дешевеет рапс
  • Экспорт рапса из Украины резко сократился

На внутреннем аграрном рынке Украины наблюдается снижение стоимости рапса, при этом предложение продукции только растет. Об этом пишет АПК-Информ.

Как отмечает издание, снижение цен связано с временным ограничением экспорта рапса из-за введения экспортной пошлины.

"Цены спроса на условиях СРТ-предприятие в течение отчетного периода снизились до 21600-22800 грн/т, хотя еще в начале прошлой недели достигали 23000-23100 грн/т СРТ", - говорится в сообщении.

Журналисты добавляют, что поставки рапса за границу продолжаются, но очень ограниченными партиями. Например, с 4 по 11 сентября экспорт составил лишь 9,3 тыс. тонн.

"Часть аграриев, без срочных обязательств по поставкам, заняли позицию ожидания", - отмечают в издании.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что происходит с ценами на продукты - мнение депутата

Ситуацию с ценами осложняет рост себестоимости всего агросектора. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук пояснил, что ключевыми факторами стали глобальные биржевые колебания, общая инфляция и подорожание сырья, информирует Новини.LIVE.

Относительно овощей, прогнозы еще менее оптимистичны. Собственных запасов хватит ненадолго, а весной на рынке будет доминировать импорт, что подтолкнет цены на капусту, морковь, лук и другие базовые продукты.

Дополнительным фактором является подорожание зерновых, сои, кукурузы и подсолнечника. Это напрямую влияет на расходы в производстве мяса и молочной продукции, поэтому существенного удешевления ожидать не стоит.

"Зарплаты в сфере выросли до уровня Чехии или Словакии, электроэнергия дорогая, а дефицит квалифицированных работников только добавляет расходов производителям", - подчеркнул депутат в эфире День.LIVE.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт. К сожалению, причиной этого является отсутствие необходимого количества хранилищ.

Также была названа новая цена на один из самых популярных фруктов. Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что известный фрукт, вероятно, будет стоить 30-40 грн/кг.

Более того, в течение двух последних недель в Украине наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Основная причина подорожания заключается в том, что тепличные комбинаты начали собирать меньшие объемы урожая, что привело к уменьшению предложения на рынке.

