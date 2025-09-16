По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

Внутренние цены напрямую зависят от экспортных, пояснил Тарас Баштанник.

https://glavred.info/economics/po-5-grn-uzhe-ne-budet-nazvana-novaya-cena-na-odin-iz-samyh-populyarnyh-fruktov-10698491.html Ссылка скопирована

Что будет с ценами на яблоки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Баштанника:

Яблоки уже не вернутся к прежним низким ценам

Главная причина подорожания - экспорт

Цена яблок в Украине в этом году прогнозируется на уровне 30-40 грн/кг

Яблоки в Украине в этом году уже не вернутся к ценам, которые когда-то делали их самым доступным фруктом для каждой семьи. Фрукт, вероятно, будет стоить 30-40 грн/кг. Об этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал в интервью SEEDS.

По словам эксперта, урожай яблок в этом сезоне хоть и был меньше, чем хотелось бы, однако ситуация с урожаем не является главной причиной высоких цен. Решающим фактором сейчас становится именно экспортная составляющая. Украинские садоводы все активнее выходят на внешние рынки, и это напрямую влияет на ценовую политику внутри страны.

видео дня

"В этом году, я думаю, яблоки будут по гривен 30-35, 40 - это окончательная цена. То есть не 70, и не 100 гривен за килограмм, как было не так давно. Но и по 5 гривен яблоки уже никогда не будут", - спрогнозировал он.

Баштанник подчеркнул, что рост экспорта стимулирует качество производства. Украинские садоводы все больше ориентируются на товарное яблоко, тогда как плодов для концентрата становится меньше. В то же время экспортная цена автоматически влияет и на внутренний рынок.

"Если экспортная цена, условно, 40 гривен за килограмм, то цены на внутреннем рынке никак не могут быть 20. Иначе какой смысл такого бизнеса?", - подчеркнул эксперт.

По его словам, нынешние потери урожая есть, однако они значительно меньше, чем в 2024 году. Более того, площади яблоневых садов в Украине постепенно растут, в том числе благодаря грантовым программам.

"Только за последние три года благодаря грантам было высажено только по этой программе 1800 гектаров яблоневых садов. Преимущественно это центральные и западные регионы, но в каждом регионе садоводы пытаются что-то делать", - добавил Баштанник.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты осенью

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими, однако после закладки урожая на хранение возможно их подорожание.

По его словам, в этом году ситуация значительно лучше, чем в прошлом году. Тогда из-за засухи урожай был слабым, а цены высокими. Зато сейчас благодаря большому предложению овощи "борщевого набора" дешевеют.

"В общем, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора", - добавил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине дорожают тепличные помидоры из-за сокращения урожая и сезонного спада поставок из открытого грунта. Только за эту неделю цены выросли на 14%, и производители отгружают томаты по 35-55 грн/кг.

Также в августе 2025 года в Украине зафиксировали дефляцию - потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с июлем. В то же время годовая инфляция составляет 13,2% против 14,1% в июле. Больше всего подорожали яйца (+77,4%), яблоки (+148,2%) и мясо.

Кроме этого, с 15 октября ожидается подорожание подсолнечного масла минимум на 40%, сообщил нардеп Дмитрий Соломчук. Также вырастут цены на овощи, молоко и мясо.

Читайте также:

О персоне: Тарас Баштанник Тарас Баштанник - президент украинской плодоовощной ассоциации. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", факультет гуманитарных наук. Потом еще закончил магистратуру в Киевском аграрном, совместно с немецким университетом. Пригласили в аспирантуру после защиты диплома. В 22 года работал в крупной аграрной компании, занимался подготовкой размещения акций на Варшавской бирже.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред