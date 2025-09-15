Укр
В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

Марина Фурман
15 сентября 2025, 16:56
Доллар теряет свои позиции второй день подряд.
Курс валют на 16 сентября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривны за доллар. Гривна укрепилась, а американская валюта дешевеет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,23 грн за 1 доллар (-0,0521 грн).

Между тем евро укрепляет свои позиции по отношению к гривне. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 11 копеек.

Курс валют на 16 сентября / фото: bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,22-41,25 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке доллар упал до 41,50 гривен.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, новый официальный курс валют. По сравнению с долларом гривне удалось укрепиться.

Недавно председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев спрогнозировал, "взлетит" ли американская валюта до 46 гривен за доллар.

Тем временем генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала считает, что до конца 2025 года курс гривны к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл. С сентября по декабрь гривна может ослабнуть примерно на 5%.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ
Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

