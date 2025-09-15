В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

Доллар теряет свои позиции второй день подряд.

https://glavred.info/economics/v-bankah-ukrainy-pokupayut-dollar-po-novomu-kursu-skolko-stoit-valyuta-10698269.html Ссылка скопирована

Курс валют на 16 сентября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 16 сентября

Как изменится во вторник курс евро

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривны за доллар. Гривна укрепилась, а американская валюта дешевеет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,23 грн за 1 доллар (-0,0521 грн).

видео дня

Между тем евро укрепляет свои позиции по отношению к гривне. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 11 копеек.

Курс валют на 16 сентября / фото: bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,22-41,25 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке доллар упал до 41,50 гривен.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, новый официальный курс валют. По сравнению с долларом гривне удалось укрепиться.

Недавно председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев спрогнозировал, "взлетит" ли американская валюта до 46 гривен за доллар.

Тем временем генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала считает, что до конца 2025 года курс гривны к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл. С сентября по декабрь гривна может ослабнуть примерно на 5%.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред