Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

Алексей Тесля
14 сентября 2025, 16:01
Если в документах указана неправильная или устаревшая информация, это может привести к приостановке выплат.
деньги, пенсия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Пенсионеры рискуют временно остаться без выплат
  • Причиной этого могут быть неочевидные на первый взгляд обстоятельства

Некоторые украинские пенсионеры, особенно в возрасте старше 60 лет, рискуют в сентябре временно остаться без пенсионных выплат.

Причиной этого могут быть неочевидные на первый взгляд обстоятельства, о которых пожилые люди часто даже не догадываются, сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Согласно Закону Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", существует пять официальных причин, по которым Пенсионный фонд может временно остановить выплаты.

Ошибки или устаревшие данные в документах

Если в документах указана неправильная или устаревшая информация, это может привести к приостановке выплат. В таком случае важно как можно скорее обратиться в отделение Пенсионного фонда и внести необходимые исправления.

Постоянный переезд за границу

Если пенсионер официально оформил ПМЖ за рубежом, пенсия прекращается. Но если речь идет о временном выезде (например, на лечение или в отпуск), это не влияет на выплаты.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
/ Инфографика - Главред

Не пройдена обязательная идентификация

Особенно это касается внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Если пенсионер не подтвердил свою личность в установленный срок, начисления временно приостанавливаются.

Признание человека пропавшим без вести

Если пенсионер официально признан пропавшим без вести, государство приостанавливает выплаты до выяснения обстоятельств.

Неиспользование пенсии более полугода

Если человек не снимает деньги с карты и вообще не осуществляет никаких операций по пенсионному счёту в течение шести месяцев, выплаты могут быть заморожены.

Дополнительно

Пенсия за выслугу лет может быть приостановлена, если пенсионер снова устраивается на ту же должность, с которой ранее ушёл на заслуженный отдых.

Как восстановить выплаты

Если пенсия была приостановлена, необходимо обратиться в Пенсионный фонд, устранить причину и подать все необходимые документы. После этого выплаты возобновятся.

Даже в случае временной блокировки пенсии, пожилой человек не остаётся без поддержки — ему полагается минимальная социальная помощь, хотя её размер существенно меньше.

Кто может остаться без пенсий: предупреждение юриста

Юрист Тарас Никифорчук разъяснил, что Пенсионный фонд отслеживает активность по пенсионным счетам, чтобы выявить возможные нарушения или подозрительные случаи. Мониторинг проводится по следующим основаниям:

  • пенсионные выплаты регулярно получает представитель по доверенности на протяжении более года;
  • пенсионер не прошёл обязательную идентификацию;
  • на протяжении длительного времени отсутствуют любые движения по счёту — ни снятия наличных, ни оплат с карты.

Такие признаки могут указывать на необходимость проверки и временной приостановки выплат до выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Инспекция по вопросам труда и занятости населения

Это орган, контролирующий соблюдение законодательства о труде и имеющий полномочия проверять работодателей и налагать санкции за нарушение трудового законодательства

