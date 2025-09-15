Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

Гетманцев не исключает проблем с курсом валют.

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), составляет 46 гривен за доллар. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина спрогнозировал, "взлетит" ли американская валюта до этой отметки.

По его словам, сейчас у нас есть достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс. К тому же, если партнеры будут продолжать оказывать Украине помощь, то никакого давления на курс не будет.

Гетманцев сказал, что в бюджетной декларации Украины заложен среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар.

"У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс. Да, есть существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью. Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом", - объяснил нардеп.

При этом он добавил, что сейчас риск проблем с международной помощью - невысокий.

Сколько будет стоить валюта в конце 2025 года - прогноз эксперта

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала считает, что ожидать резких колебаний не стоит - изменения будут постепенными.

По его прогнозу, до конца 2025 года курс гривны к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл. С сентября по декабрь гривна может ослабнуть примерно на 5%.

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, новый официальный курс валют. По сравнению с долларом гривне удалось укрепиться.

Напомним, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что, несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл., в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл.

Между тем в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

