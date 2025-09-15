Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

Экономика России рухнула бы быстрее без помощи Китая.

Быстрый обвал РФ невозможен, считает Олег Пендзин / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные тезисы:

Россия вошла в режим технической стагнации

Война продолжается благодаря поддержке Китая

Экономические проблемы не могут быстро остановить войну

Российская экономика сейчас находится в чрезвычайно тяжелом состоянии. Однако тешить себя иллюзиями не стоит. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, запаса прочности у российской экономики не осталось.

"Россия вошла в режим технической стагнации, об этом сказал глава Сбербанка РФ Герман Греф. Но не стоит тешить себя иллюзиями по этому поводу, потому что пока за спиной у российской экономики стоит Китай, он будет за счет перебирания на себя экономического суверенитета Российской Федерации финансировать российскую войну", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Экономист напомнил, что советская экономика, находясь в чрезвычайно тяжелом состоянии, просуществовала пять лет – до развала Советского Союза.

"Нет механизмов, которые способны в течение недели остановить войну России против Украины из-за экономических проблем РФ. Создание экономических проблем для России – это игра в долгую, это не является механизмом тактических действия", - подчеркнул Пендзин.

Он также объяснил, что тактические действия – это, например, усиление ВСУ, а стратегия – это санкционные ограничения и экономические проблемы для России, это вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

"Но эти вещи дают результат не быстро, а будут играть определенную роль длительное время. Именно поэтому так важно понимать место Китая в этой истории, и на сегодняшний момент его роль крайне негативна для нас", - отметил экономист.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Почему Европа должна усилить санкции против РФ: мнение эксперта

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что остановить агрессию России возможно лишь благодаря решительным действиям, ведь Кремль воспринимает исключительно язык силы.

По его мнению, ощутимым ударом по РФ стали бы атаки на танкеры или терминалы в Мурманске, перекачивающие сжиженный газ, в том числе и для европейских потребителей.

"Объем импорта из России в США составляет всего 30 миллиардов долларов, а товарооборот между Европой и РФ - 60 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов - нефть и газ. А еще европейцы закупают у России аграрную и другую продукцию. И Штаты вполне резонно спрашивают у Европы, почему она не покупает американскую нефть и газ. Ведь этот вопрос возникал еще во время первой президентской каденции Трампа", - пояснил эксперт в интервью Главреду.

Именно поэтому, подчеркнул Загородний, ключевое решение должна принять Европа - ввести жесткие санкции против России и существенно, как минимум втрое, увеличить помощь Украине.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

