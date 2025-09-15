Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

Анна Ярославская
15 сентября 2025, 11:35
55
Экономика России рухнула бы быстрее без помощи Китая.
Олег Пендзин
Быстрый обвал РФ невозможен, считает Олег Пендзин / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные тезисы:

  • Россия вошла в режим технической стагнации
  • Война продолжается благодаря поддержке Китая
  • Экономические проблемы не могут быстро остановить войну

Российская экономика сейчас находится в чрезвычайно тяжелом состоянии. Однако тешить себя иллюзиями не стоит. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, запаса прочности у российской экономики не осталось.

видео дня

"Россия вошла в режим технической стагнации, об этом сказал глава Сбербанка РФ Герман Греф. Но не стоит тешить себя иллюзиями по этому поводу, потому что пока за спиной у российской экономики стоит Китай, он будет за счет перебирания на себя экономического суверенитета Российской Федерации финансировать российскую войну", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Экономист напомнил, что советская экономика, находясь в чрезвычайно тяжелом состоянии, просуществовала пять лет – до развала Советского Союза.

"Нет механизмов, которые способны в течение недели остановить войну России против Украины из-за экономических проблем РФ. Создание экономических проблем для России – это игра в долгую, это не является механизмом тактических действия", - подчеркнул Пендзин.

Он также объяснил, что тактические действия – это, например, усиление ВСУ, а стратегия – это санкционные ограничения и экономические проблемы для России, это вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

"Но эти вещи дают результат не быстро, а будут играть определенную роль длительное время. Именно поэтому так важно понимать место Китая в этой истории, и на сегодняшний момент его роль крайне негативна для нас", - отметил экономист.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Почему Европа должна усилить санкции против РФ: мнение эксперта

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что остановить агрессию России возможно лишь благодаря решительным действиям, ведь Кремль воспринимает исключительно язык силы.

По его мнению, ощутимым ударом по РФ стали бы атаки на танкеры или терминалы в Мурманске, перекачивающие сжиженный газ, в том числе и для европейских потребителей.

"Объем импорта из России в США составляет всего 30 миллиардов долларов, а товарооборот между Европой и РФ - 60 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов - нефть и газ. А еще европейцы закупают у России аграрную и другую продукцию. И Штаты вполне резонно спрашивают у Европы, почему она не покупает американскую нефть и газ. Ведь этот вопрос возникал еще во время первой президентской каденции Трампа", - пояснил эксперт в интервью Главреду.

Именно поэтому, подчеркнул Загородний, ключевое решение должна принять Европа - ввести жесткие санкции против России и существенно, как минимум втрое, увеличить помощь Украине.

Другие новости:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции санкции против России Олег Пендзин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали

12:32Война
Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

12:00Интервью
Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Последние новости

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана Эльзы

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

11:57

Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

Реклама
11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:37

"Единственный способ": экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

11:35

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

11:29

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:23

Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство

11:18

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

10:51

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

Реклама
10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против РоссииВидео

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

06:47

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и ЗеленскогоВидео

06:20

Почему политика Трампа ведет к поражению демократиймнение

05:55

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

05:39

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

04:30

Знак от Вселенной: шесть знаков зодиака получат ценный шанс 15 сентября

04:00

Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

03:32

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

Реклама
02:30

Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

01:53

"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять