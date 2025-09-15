Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против России

Вашингтон увязал новые санкции против РФ с действиями Европы.

Трамп поставил Европе ультиматум по санкциям против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Трамп обвинил Европу в мягкой позиции по отношению к России

США не будут усиливать санкции, пока Европа продолжает покупать российские энергоносители

Президент США потребовал синхронных действий от европейских стран

Президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1 глава Белого дома заявил, что Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Основной претензией Трампа стало то, что европейские страны продолжают покупать энергоносители у РФ, передает Fox News.

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть в России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – подчеркнул Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – отметил президент.

Трамп добавил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – отметил Трамп.

Также президент США заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они (европейцы, – ред.) не должны покупать в России – будь то природный газ или сигареты, мне все равно", – подчеркнул Трамп.

На напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатора-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности Конгресса принять очень жесткие санкции против России. Такое заявление прозвучало после вторжения российских дронов в Польшу. Кроме того, Грэм поддержал инициативу Трампа о 100% пошлинах против Китая и Индию за покупку российской нефти. Меры должны заставить Россию закончить войну против Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новые санкции против России, поскольку часть европейских государств не соглашается выполнить его ключевые условия.

Ранее президент Владимир Зеленский ранее призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США. По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

