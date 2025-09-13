'Через три месяца оккупируют восток': Зеленский сделал важное заявление о фронте

Президент опроверг российские нарративы о якобы быстром продвижении оккупантов на востоке страны.

Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Ключевые тезисы Зеленского:

Россиянам не удастся даже за годы оккупировать восток Украины

Украина готова к встрече с Путиным и Трампом

Санкции нужно ввести против компаний, которые продолжают поставлять детали в Россию

Несмотря на сложную ситуацию на поле боя, Украина контролирует фронт. Многочисленные российские нарративы о быстром продвижении оккупантов являются дезинформацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно поля боя ситуация непростая. Она осложняется количеством врага, количеством дронов, изменений технологий: сегодня одни дроны - работает один РЭБ, завтра меняются дроны, меняются двигатели - работают другие линии и РЭБ. Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт", - подчеркнул он.

Зеленский опроверг упреки относительно якобы быстрого продвижения России на востоке. По его словам, самая сильная группировка врага - на востоке, но оккупанты находятся в очень сложных условиях.

"Россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя... То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, - ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", - отметил глава государства.

Российские дроны над Польшей

Президент также прокомментировал налет российских дронов на Польшу. Он заявил, что НАТО не провалилось: "Всюду, где есть НАТО, войны нет". В то же время Зеленский подчеркнул необходимость сильного ответа на такие сигналы, даже если Украина не является членом Альянса.

"Например, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили изначально. Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит - не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", - добавил он.

Санкции против России

Зеленский отметил, что санкции нужно накладывать на любые компании, поставляющие России составляющие ракет, ракетоносителей, дроны, артиллерию, вертолеты и станки, которые используются в войне. Президент подчеркнул, что такие меры касаются не только Китая, но и других азиатских и европейских стран.

"Можно остановить их на расстоянии. Такое цифровое обеспечение. Оно так работает", - сказал он.

Глава государства напомнил, что для уничтожения 800 "шахедов" нужно 1600 интерсепторов, стоимость каждого из которых составляет около 3 тысяч евро. По его словам, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800, надо зеркально отвечать.

"У нас есть свои дальнобойные возможности - у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", - подчеркнул Зеленский.

Встреча с Путиным

Президент Украины также заявил, что США могут подтолкнуть лидера России Владимира Путина к диалогу. Киев готов к встрече лидеров в любом формате.

"Главное - остановить убийства. Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды", - подчеркнул Зеленский.

Почему Путин так хочет оккупировать Донбасс

Военно-политический аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что Россия стремится захватить Донбасс не из-за "русского мира" или русскоязычного населения, а исключительно ради контроля над полезными ископаемыми.

"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны прежде всего с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых. В населенном пункте Шевченко - крупнейшие залежи лития в Европе, а в Котлино - крупнейшее среди европейских стран месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - пояснил эксперт.

Снегирев также отметил, что Россия нацелена на Славянск из-за больших залежей сланцевого газа.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филиал на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Украинские защитники продолжают отбрасывать врага на востоке, восстанавливая контроль над оккупированными территориями.

Впоследствии стало известно, что во время операции подразделения 425-го полка "Скала" разгромили врага, взяли пленных и восстановили контроль над населенным пунктом.

Кроме этого, аналитики DeepState сообщили о якобы просачивании россиян в Купянск, но руководитель ГВА Андрей Канашевич опроверг эту информацию. По его словам, город и Купянская громада полностью под контролем украинских военных, бои продолжаются только на окраинах.

