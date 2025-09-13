Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях 'Запад-2025'

Ранее белорусские чиновники отмечали, что применение ядерного оружия будет в центре военных учений.

Что сообщили аналитики:

Учения в Беларуси будут сосредоточены на применении ядерного оружия

В Беларуси смягчили свою риторику относительно учений "Запад-2025"

Вероятность ядерной эскалации низкая

12 сентября страна-агрессор Россия и Беларусь начали совместные военные учения под названием "Запад-2025". Аналитики американского Института изучения войны(ISW) проанализировали, будет ли враг бряцать ядерным оружием.

Они отметили, что РФ и Беларусь впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году будут проводить маневры такого уровня. Основным полигоном для отработки задач выбрали 227-й общевойсковой полигон в Борисове.

Что планируют отрабатывать во время учений

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа 2025 года заявил, что учения "Запад-2025" будут сосредоточены на применении ядерного оружия и ракет "Орешник".

Это необходимо якобы для ответа на милитаризацию западных и северных границ Беларуси и в качестве части стратегического сдерживания.

Как изменилась риторика в Беларуси относительно ядерного оружия

Аналитики отметили, что белорусские чиновники значительно смягчили свою риторику в последние дни. В частности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что учения имеют цель "проработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности Союзного государства".

Что говорят в Москве об отработке применения ядерного оружия

Представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно заявил, что любые отработки не будут "направлены против кого-то". Поэтому в ISW оценивают вероятность ядерной эскалации во время маневров в рамках учений как низкую.

Как угрозу военных учений в Беларуси оценивает эксперт

Главред писал, что по словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, Россия хоть и продолжает пугать своими военными учениями "Запад-2025", но они, вероятно, не станут новым толчком для усиления войны в Украине.

Напомним, Главред писал, что Польша размещает около 40 тысяч военных вдоль границ с Беларусью и Россией из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов. Увеличение численности войск было ожидаемым на фоне запланированных российских и белорусских военных учений.

Кроме этого все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Пограничники натягивают колючую проволоку и устанавливают заградительные щиты.

Главной причиной таких мер стало, как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, проведение у границы "агрессивных российско-белорусских учений "Запад".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

