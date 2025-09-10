'Нападение на одну из стран НАТО': названа скрытая цель военных учений РФ

Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.

Военные учения РФ в Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления военного обозревателя:

Военные учения РФ в Беларуси имеют элемент запугивания и боевой подготовки

Нападение на одну из стран НАТО обсуждают постоянно

Большая война пойдет не на пользу России

Страна-агрессор Россия продолжает пугать своими военными учениями "Запад-2025", которые состоятся в Беларуси. Однако они, вероятно, не станут новым толчком для усиления войны в Украине. Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала.

По его словам, в феврале 2022 года все было по-другому. Тогда Россия собрала большие силы, продумала логистические пути, конфигурация была наступательной.

По его мнению, эти учения имеют элемент запугивания и боевой подготовки.

"Нападение на одну из стран НАТО является главным вопросом в повестке дня. Его обсуждают постоянно. Но следует понимать, что цель таких действий не стоит потраченных ресурсов. Ведь локальный конфликт может привести к большой войне, которая не в пользу России", - говорит Шарп.

Он отметил, что напасть на страны НАТО, когда все силы направлены на войну в Украине, - глупо. Кроме того, Альянс значительно сильнее и имеет ядерное оружие.

"Россия не готова даже к войне, которая идет с Украиной, не говоря уже о НАТО. Но это не отменяет того, что вокруг царит атмосфера "холодной войны", гибридных диверсий, напряжения", - подчеркивает военный обозреватель.

Страны НАТО / Инфографика: Главред

Чего ждать от военных учений "Запад-2025"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что учения России и Беларуси "Запад-2025", которые состоятся 12-16 сентября, не представляют угрозы для Украины и других стран.

Он также добавил, что не исключено, что провокации во время этих учений вполне возможны.

Военные учения в Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, 31 августа в Беларуси стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", предусматривающие, в частности, отработку применения ядерного оружия.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что во время учений в Беларуси россияне будут разыгрывать элементы будущей войны вне пределов Украины. Прежде всего речь идет о странах Балтии. Они попадут под серьезное давление.

В то же время, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Украина наблюдает за совместными учениями страны-оккупанта России и Беларуси. Киев понимает, сколько россиян сосредоточено в белорусской республике, на сегодня военных угроз оттуда нет.

О персоне: Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

