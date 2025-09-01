Укр
Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 09:22
В Беларуси начались масштабные учения ОДКБ во время которых отрабатывают, в частности, сценарии применения ядерного оружия, отметили в Генштабе страны.
Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ
В Беларуси начались военные учения ОДКБ - чего ждать / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, ОДКБ

О чем говорится в материале:

  • В Беларуси начались учения войск ОДКБ
  • Учения были перенесены вглубь Беларуси
  • В рамках учений будет отработано применение ядерного оружия

31 августа в Беларуси стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", предусматривающие, в частности, отработку применения ядерного оружия. Об этом сообщает DW.

Что известно об учениях ОДКБ в Беларуси

Сообщается, что в них принимают участие более 2000 военнослужащих из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В ходе маневров задействовано около 450 единиц вооружения и техники, среди них 9 самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различных типов.

По распоряжению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко учения перенесли глубже на территорию страны.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в разного рода инсинуациях и возможных провокациях", - указывает начальник белорусского Генштаба генерал-майора Павел Муравейко.

Будут ли применять ядерное оружие в рамках учений

Как сообщил Муравейко, одним из элементов будет отработка планирования применения ядерного оружия, хотя само оружие задействовано не будет. Он подчеркнул, что применение такого арсенала несет глобальную угрозу, однако именно процесс планирования будет изучаться на учениях.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Есть ли угроза наступления РФ на соседние страны - мнение эксперта

Как писал Главред, подготовка к совместным учениям России и Беларуси "Запад-2025" вызывает значительный интерес, однако на данный момент на территории Беларуси отсутствуют необходимые силы и средства для создания ударной группировки, способной представлять реальную угрозу для Литвы или Польши. Теоретически прорыв через Сувальский коридор в направлении Калининградской области возможен, но пока нет нужного накопления ресурсов.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что Беларусь и в дальнейшем остается территорией, с которой Россия может попытаться пробиться в Калининград. В то же время он отметил, что Беларусь фактически не является самостоятельным государством. Если Путин решит создать буферную зону до Калининградской области, он сможет заставить Лукашенко пойти на этот шаг, ведь сопротивляться бесконечно тот не способен.

"Итак, угроза есть как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши. Но сейчас ресурсов, необходимых для проведения такой операции, вблизи названных стран нет - их там минимум. Как только начнется накопление, это сразу же привлечет внимание", - резюмировал он.

Учения ОДКБ в Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие недели ожидается серьезное информационное обострение, вызванное проведением российско-белорусских учений "Запад-2025". Об этом сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

По словам заместителя начальника ГУР МОУ генерал-майора Вадима Скибицкого, Минск стремится сохранить контакты с западными странами, поэтому не заинтересован во втягивании в войну, и Лукашенко пытается придерживаться именно такой линии поведения.

В то же время Украина внимательно следит за совместными учениями России и Беларуси. Как подчеркнул глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Киев осознаёт масштабы российского военного присутствия на белорусской территории, но пока непосредственной угрозы оттуда нет.

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

