Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2025, 00:30обновлено 1 сентября, 01:09
124
Зеленский обещает выяснить все обстоятельства убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины.
Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский
Задержан подозреваемый в убийстве Парубия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Что известно:

  • Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия
  • Вероятного убийцу задержали в Хмельницкой области
  • Подозреваемый уже дал первые показания

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О задержании подозреваемого ему доложили министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк.

видео дня

"Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств убийства.

"Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно. Спасибо!" - написал президент.

Новые детали дела

Служба безопасности Украины уверяет, что вероятного убийцу задержали на территории Хмельницкой области. Уже известно, что он заранее тщательно готовился к убийству, изучал график передвижений Парубия, готовил план побега и прокладывал маршрут.

"Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции в течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов - задержать. Раскрытие преступления и задержания находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что над поиском подозреваемого безостановочно работали десятки полицейских со Львовщины и центрального аппарата Нацполиции.

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет ... Спасибо за блестящую работу полиции Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, работникам Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и львовской областной прокуратуре. Профессиональная и единая правоохранительная система - основа безопасности и спокойствия в стране", - написал Клименко.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Андрей Парубий убийство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский

00:30Украина
Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:56Украина
Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

Последние новости

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

Реклама
21:00

Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

20:21

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствияВидео

20:12

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атакиВидео

19:55

Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

19:23

Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

19:07

Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

Реклама
18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

15:29

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:28

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

15:25

Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

15:11

Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

15:08

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

14:42

У Путина разразились заявлением о продолжении войныВидео

14:41

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытиемВидео

14:24

Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

Реклама
13:47

Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзаводВидео

13:41

Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

13:31

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:16

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

12:56

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для УкраиныВидео

12:49

"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

12:46

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

12:37

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

12:20

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

12:15

Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять