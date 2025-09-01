Подозреваемый в убийстве Парубия задержан - Зеленский

Зеленский обещает выяснить все обстоятельства убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины.

Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия

Что известно:

Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия

Вероятного убийцу задержали в Хмельницкой области

Подозреваемый уже дал первые показания

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О задержании подозреваемого ему доложили министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк.

"Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств убийства.

"Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно. Спасибо!" - написал президент.

Новые детали дела

Служба безопасности Украины уверяет, что вероятного убийцу задержали на территории Хмельницкой области. Уже известно, что он заранее тщательно готовился к убийству, изучал график передвижений Парубия, готовил план побега и прокладывал маршрут.

"Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции в течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов - задержать. Раскрытие преступления и задержания находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что над поиском подозреваемого безостановочно работали десятки полицейских со Львовщины и центрального аппарата Нацполиции.

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет ... Спасибо за блестящую работу полиции Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, работникам Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и львовской областной прокуратуре. Профессиональная и единая правоохранительная система - основа безопасности и спокойствия в стране", - написал Клименко.

