Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

Руслана Заклинская
9 сентября 2025, 16:36
Ограничения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу, в полночь по местному времени.
Польша полностью закрывает границу с Беларусью / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, European Union

Главное:

  • Польша закрывает границу с Беларусью
  • Ограничения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу
  • Причина - российско-белорусские военные учения "Запад-2025"

Польша полностью закрывает границу с Беларусью в связи с проведением масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.

По его словам ограничения на границе начнут действовать в ночь с четверга на пятницу, в полночь по местному времени. Главной причиной таких мер стало, как отметил Туск, проведение "агрессивных российско-белорусских учений "Запад".

"В четверг вечером мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды", - объявил премьер Польши.

Перед заседанием правительства Туск добавил, что также были другие провокации со стороны России и Беларуси - внутри и снаружи страны. Поэтому, по его словам, польские военные и союзные силы дадут ответ на агрессивные действия РФ и Беларуси.

Начальник Генштаба Польши генерал Вислав Кукула добавил, что решение о закрытии границы является превентивной мерой для безопасности страны.

"Мы должны быть готовы к возможным провокациям, саботажу и потенциальной агрессии, которые могут быть связаны с учениями "Запад" со стороны Российской Федерации и Беларуси. Ни одни из наших учений никогда не заканчивались актом агрессии, но такие ситуации случались во время "Запада". Поэтому нами руководит глубокое недоверие", - отметил начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула.

Существует ли угроза наступления РФ на соседние страны

Подготовка к совместным российско-белорусским учениям "Запад-2025" вызывает значительное внимание, однако сейчас на территории Беларуси отсутствуют достаточные силы и средства для создания ударной группировки, способной представлять реальную угрозу для Литвы или Польши. Теоретически прорыв через Сувальский коридор в направлении Калининградской области возможен, но пока нет необходимого накопления ресурсов.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Беларусь остается территорией, с которой Россия может попытаться прорваться в Калининград. В то же время он подчеркнул, что Беларусь фактически не является самостоятельным государством, и если Путин решит создать буферную зону до Калининграда, Лукашенко не сможет оказать долговременное сопротивление.

"Итак, угроза есть как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши. Но сейчас ресурсов, необходимых для проведения такой операции, вблизи названных стран нет - их там минимум. Как только начнется накопление, это сразу же привлечет внимание", - отметил он.

Учения России и Беларуси

"Запад-2025" - это крупнейшие совместные учения России и Беларуси в этом году, в которых, по официальным данным, примут участие тысячи военнослужащих и современная военная техника. Проведение таких масштабных маневров вызывает беспокойство Варшавы и соседних стран, ведь они проходят вблизи границ Европейского Союза.

Как сообщал Главред, Украина контролирует ситуацию вокруг совместных российско-белорусских учений "Запад-2025". По словам Андрея Коваленко из Центра противодействия дезинформации, сейчас угроз с белорусского направления нет, а Россия пытается "раскрутить" тему информационно.

Также 31 августа в Беларуси начались учения ОДКБ "Взаимодействие-2025","Поиск-2025" и "Эшелон-2025" с участием более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На маневрах задействовано 450 единиц техники, 9 самолетов, вертолетов и более 70 дронов.

Кроме этого, руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил о возможной волне информационного обострения накануне российско-белорусских учений "Запад-2025". По его словам, около 12 сентября начнут активно распространяться российские информационные вбросы, большинство из которых будут направлены на нагнетание истерии.

Читайте также:

О персоне: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Беларусь Польша военные учения Запад-2025
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

