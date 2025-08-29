Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

Алексей Тесля
29 августа 2025, 17:19
54
Радослав Сикорский заявил, что Венгрия может получать нефть не только от России.
Сикорский, Сийярто
Радослав Сикорский ответил Петеру Сийярто / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/radeksikorsk/Sebastian Indra/MSZ, Facebook/szijjarto.peter.official

Важно:

  • Будрис ответил на истеричные выпады Сийярто
  • Сикорский заявил, что Венгрия может получать нефть не только от России

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ответил на истеричные выпады венгерского коллеги Петера Сийярто и предложил показать пример Вильнюса по отказу от российской нефти.

Будрис в соцсети Х отреагировал на критику решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, который руководил ударами по нефтепроводу "Дружба".

видео дня

Глава литовского МИД подчеркнул, что Литва всегда выступала за энергетическую безопасность всего ЕС без зависимости от России. "Мы достигли полной энергетической независимости, знаем, как это сделать, и можем помочь Венгрии сделать то же самое - конечно, если будет такая воля", - написал Будрис.

Позиция Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в соцсети Х, что Венгрия может получать нефть не только от России. Таким заявлением глава МИД Польши отреагировал на эмоциональный ответ своего венгерского коллеги Петера Сийрято.

"Петер, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши призвал Венгрию проявить солидарность с борьбой Украины за независимость и отметил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Он имел в виду восстание в Будапеште против коммунистической диктатуры.

нефтепровод
/ Инфографика: Главред

Что говорят в Будапеште

Ранее Сийярто раскипятился в ответ на критику Сикорского и слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Венгрии "российский трубопровод важнее жизни украинских невинных детей, которых убила Россия". Он написал, что Венгрия не несет ответственности за эту войну и снова подчеркнул, что следует прекратить втягивать его страну в "вашу" войну и ставить под угрозу их энергетическую безопасность.

Скандальные заявления венгерской верхушки

Ранее Венгрия запретила въезд командующему СБС. Министр иностранных дел Венгрии объявил запрет на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем Украины.

Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Он назвал атаку "недружественным жестом". В ответ Трамп заявил, что разъярен услышанным, и назвал Орбана "большим другом".

Как сообщал Главред, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Литва новости Польши Сикорский Петер Сийярто новости Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

17:19Мир
РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:23Украина
"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

16:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Последние новости

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

Реклама
15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

Реклама
13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

Реклама
09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

08:10

Летний провал Путина: какой удар по Украине Россия готовит на осеньмнение

08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять