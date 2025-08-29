В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

Радослав Сикорский заявил, что Венгрия может получать нефть не только от России.

Радослав Сикорский ответил Петеру Сийярто / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/radeksikorsk/Sebastian Indra/MSZ, Facebook/szijjarto.peter.official

Важно:

Будрис ответил на истеричные выпады Сийярто

Сикорский заявил, что Венгрия может получать нефть не только от России

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ответил на истеричные выпады венгерского коллеги Петера Сийярто и предложил показать пример Вильнюса по отказу от российской нефти.

Будрис в соцсети Х отреагировал на критику решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, который руководил ударами по нефтепроводу "Дружба".

Глава литовского МИД подчеркнул, что Литва всегда выступала за энергетическую безопасность всего ЕС без зависимости от России. "Мы достигли полной энергетической независимости, знаем, как это сделать, и можем помочь Венгрии сделать то же самое - конечно, если будет такая воля", - написал Будрис.

Позиция Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в соцсети Х, что Венгрия может получать нефть не только от России. Таким заявлением глава МИД Польши отреагировал на эмоциональный ответ своего венгерского коллеги Петера Сийрято.

"Петер, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши призвал Венгрию проявить солидарность с борьбой Украины за независимость и отметил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Он имел в виду восстание в Будапеште против коммунистической диктатуры.

/ Инфографика: Главред

Что говорят в Будапеште

Ранее Сийярто раскипятился в ответ на критику Сикорского и слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Венгрии "российский трубопровод важнее жизни украинских невинных детей, которых убила Россия". Он написал, что Венгрия не несет ответственности за эту войну и снова подчеркнул, что следует прекратить втягивать его страну в "вашу" войну и ставить под угрозу их энергетическую безопасность.

Скандальные заявления венгерской верхушки

Ранее Венгрия запретила въезд командующему СБС. Министр иностранных дел Венгрии объявил запрет на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем Украины.

Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Он назвал атаку "недружественным жестом". В ответ Трамп заявил, что разъярен услышанным, и назвал Орбана "большим другом".

Как сообщал Главред, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

