В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе

Руслана Заклинская
28 августа 2025, 23:16
Истребитель потерпел крушение во время подготовки к авиашоу.
В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе
В Польше разбился истребитель F-16 / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • Во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16
  • Пилот самолета, вероятно Мацей Краковян, погиб
  • Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы

В четверг, 28 августа, во время подготовки к авиашоу в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", - написал пресс-секретарь.

По его словам, инцидент произошел во время выполнения маневра "бочка". Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как F-16 резко теряет высоту. В определенный момент борт ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего произошел мощный взрыв.

Бывший командир 32-й базы тактической авиации в Ласке, полковник Кристиан Зиец в комментарии RMF FM предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки пилота.

Видео момента крушения самолета F-16 в Польше:

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе
В Польше разбился истребитель F-16 / Фото: скриншот

Что известно о погибшем пилоте

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который прибыл на место катастрофы, подтвердил гибель пилота. По информации польских СМИ, речь идет об известном летчике и руководителе пилотажной группы Tiger Demo Team Мацее Краковяне.

"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - заявил Косиняк-Камыш.

Международная авиационная выставка AirShow в Радоме, которая запланирована на 30-31 августа, является одной из крупнейших в Европе. В этом году на ней планировали представление более 150 самолетов из 20 стран.

Авиакатастрофы в мире - новости по теме

Напомним, 12 июня на западе Индии, недалеко от аэропорта города Ахмедабад, разбился пассажирский самолет Air India во время вылета рейса в Лондон. На борту находились 242 человека, включая 2 пилотов и 10 бортпроводников.

Также 6 февраля в российском Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Двое граждан России, которые находились на борту, погибли.

Как сообщал Главред, 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанских авиалиний. Самолет упал в районе аэропорта Актау, тогда на борту находилось несколько десятков человек.

О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш

Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

