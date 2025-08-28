В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе

Что известно:
- Во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16
- Пилот самолета, вероятно Мацей Краковян, погиб
- Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы
В четверг, 28 августа, во время подготовки к авиашоу в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.
"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", - написал пресс-секретарь.
По его словам, инцидент произошел во время выполнения маневра "бочка". Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как F-16 резко теряет высоту. В определенный момент борт ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего произошел мощный взрыв.
Бывший командир 32-й базы тактической авиации в Ласке, полковник Кристиан Зиец в комментарии RMF FM предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки пилота.
Видео момента крушения самолета F-16 в Польше:
Что известно о погибшем пилоте
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который прибыл на место катастрофы, подтвердил гибель пилота. По информации польских СМИ, речь идет об известном летчике и руководителе пилотажной группы Tiger Demo Team Мацее Краковяне.
"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - заявил Косиняк-Камыш.
Международная авиационная выставка AirShow в Радоме, которая запланирована на 30-31 августа, является одной из крупнейших в Европе. В этом году на ней планировали представление более 150 самолетов из 20 стран.
О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш
Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.
