В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе

Истребитель потерпел крушение во время подготовки к авиашоу.

В Польше разбился истребитель F-16 / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

Во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16

Пилот самолета, вероятно Мацей Краковян, погиб

Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы

В четверг, 28 августа, во время подготовки к авиашоу в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", - написал пресс-секретарь.

По его словам, инцидент произошел во время выполнения маневра "бочка". Предварительной причиной называют сваливание на низкой высоте и потерю подъемной силы.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как F-16 резко теряет высоту. В определенный момент борт ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего произошел мощный взрыв.

Бывший командир 32-й базы тактической авиации в Ласке, полковник Кристиан Зиец в комментарии RMF FM предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки пилота.

Видео момента крушения самолета F-16 в Польше:

В Польше разбился истребитель F-16 / Фото: скриншот

Что известно о погибшем пилоте

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который прибыл на место катастрофы, подтвердил гибель пилота. По информации польских СМИ, речь идет об известном летчике и руководителе пилотажной группы Tiger Demo Team Мацее Краковяне.

"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - заявил Косиняк-Камыш.

Международная авиационная выставка AirShow в Радоме, которая запланирована на 30-31 августа, является одной из крупнейших в Европе. В этом году на ней планировали представление более 150 самолетов из 20 стран.

О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

