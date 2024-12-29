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В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погибли

Юлия Закрепа
29 декабря 2024, 09:50обновлено 29 декабря, 10:47
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В Южной Корее и Канаде произошли авиакатастрофы - известно о жертвах и пострадавших.
В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погибли
В Корее и Канаде произошли авиакатастрофы / коллаж: Главред, фото: unsplash, Younhap

В аэропорту "Муан" на юго-западе Южной Кореи во время посадки 29 декабря разбился самолет со 181 человеком на борту.

Авиакатастрофа произошла, когда самолет Jeju Air приземлялся после прибытия из столицы Таиланда Бангкока. Судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в бетонную стену, а затем взорвалось, пишет Yonhap.

В стране уже подтвердили гибель 96 человек. Всех пропавших без вести также считают погибшими, продолжается поисковая операция. Еще двух человек удалось спасти - пассажирку и одну представительницу экипажа. Они в больнице.

видео дня
В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погибли
В Южной Корее разбился самолет / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео об авиакатастрофе в Южной Корее:

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до 120. Всего на борту самолета было 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

Авиакатастрофа в Канаде

Рейс 2259 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия). Известно, что авиалайнер летел из Сент-Джонса, передает CBC News.

Во время посадки самолет ударился крылом по взлетно-посадочной полосе, из-за чего вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Всех пассажиров и членов экипажа успели оперативно эвакуировать.

В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погибли
В Канаде произошла авиакатастрофа / скриншот: t.me/glavredinfo

Сейчас причины инцидента неизвестны. Однако одна из пассажирок предположила, что не развернулась одна из шасси самолета. По ее словам, самолет начал приземляться под углом. Сколько было людей на борту - неизвестно. По оценкам свидетелей, в самолете было не менее 80 пассажиров, ведь свободных мест совсем не оставалось.

Авиакатастрофа в Казахстане - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Казахстане разбился пассажирский самолет, который летел в РФ. Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Стало известно, что РФ сама сбила пассажирский самолет из Казахстана. Сообщается, что в тот момент, когда летел самолет, была атака дронов, которые пытались сбить российские оккупанты. При этом РФ, зная об опасности, даже не закрыла воздушное пространство над Грозным.

Российский Ми-8 разбился со всеми пассажирами в районе золотого рудника. Вертолет искали сутки. Сообщают, что экипаж накануне не вышел на связь в установленное время - он должен был вылететь с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка.

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