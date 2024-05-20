Президент Ирана попал на фото за несколько мгновений до авиакатастрофы

Президент Ирана Ибрагим Раиси, вместе с другими чиновниками 19 мая попал в авиакатастрофу. О гибели президента Ирана стало известно толь ко утром 20 мая, после продолжительной поисковой операции.
В Тегеране официально заявили о гибели Ибрагима Раиси.
Как рассказывало Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника, авиакатастрофа произошла при возвращении из визита в Азербайджан. Вертолет пересекал горную местность в сильном тумане. После информации об авиакатастрофе в Иране прекратило регулярные программы государственное телевидение, чтобы показать "молитвы за президента по всей стране".
Западные СМИ и СМИ Ирана опубликовали фото, на котором, видно, как президент Ирана Эбрагим Раиси находится на борту вертолета за несколько мгновений до того, как он разбился.
Кроме Раиси погибли и другие чиновники
- Согласно сообщению Mehr, в результате авиакатастрофы погибли:
- Ибрагим Раиси, президент Ирана;
- Хосейн Амир Абдоллахиан, глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана;
- Малек Рахмати, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана
- Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан
- несколько других не названных лиц.
Смотрите видео с места авиакатастрофы с президентом Ирана:
Авиакатастрофа с президентом Ирана - последние новости
19 мая появилось сообщение, что в горах рухнул вертолет с президентом Ирана. В Иране сразу организовали поисково-спасательную операцию, которая усугублялась сильным туманом, а также суровыми погодными условиями. Всего участвовало 65 спасательных отрядов.
Согласно сообщению местных СМИ, которые ссылались на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции, в провинции Восточный Азербайджан якобы был получен сигнал вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.
Тегеран запросил у Анкары поисково-спасательный вертолет ночного видения. Турция, со своей стороны, дополнительно направила 32 альпинистов-спасателей, 6 транспортных средств, БпЛА Akıncı.
Также помочь Ирану вызвался и российский диктатор Владимир Путин.
Уже в 6 утра появилась информация о том, что спасатели обнаружили место падения вертолета.
Смерть президента также подтвердил вице-президент Ирана. Тем временем местное правительство готовится к экстренному заседанию.
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