Лукашенко разразился 'ультиматумом' Украине и 'пригрозил' Западу ядерным оружием

Лукашенко "призвал" Украину к уступкам, пока страна-оккупант Россия, дескать, не захватила больше территорий.

https://glavred.info/war/lukashenko-razrazilsya-ultimatumom-ukraine-i-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-10688216.html Ссылка скопирована

Лукашенко "призвал", дескать, к договоренностям по Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот YouTube

Главное:

Лукашенко "не верит" в поражение РФ в войне

Лукашенко "пригрозил" Западу ядерным оружием России

Лукашенко "размечтался" о разделе Украины

Воображаемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, мол, не проиграет войну против Украины, ведь такое поражение "слишком дорого обойдется всем". По его словам, РФ не проиграет, поскольку обладает ядерным оружием.

"Поражение очень дорого обойдется всем нам"

В интервью Time он рассказал о том, что, мол, если будут "разумные" уступки и переговоры, Россия "никогда больше не будет воевать с Украиной".

видео дня

Кроме того, политик сказал, что, Москва, дескать, не планирует воевать с НАТО, если те "каких-то глупостей не натворят".

"Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном. Потому что у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допускать. Давайте договоримся сейчас", - "пригрозил" Лукашенко.

У каких стран есть ядерное оружие / Инфографика: Главред

"А вообще ее могут разделить"

Кроме того, белорусский диктатор разразился угрозой дальнейшей оккупации украинских территорий, при которой линия разграничения будет, мол, проходить по Днепру, а вражеские силы, дескать, захватят Киев.

"Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша - она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - "размечтался" Лукашенко.

Что говорит эксперт

Путин может затянуть переговоры по завершению войны, считает политолог Петр Олещук. По его мнению, Путин попытается тянуть ситуацию до зимы, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

"Была информация в медиа о якобы докладе Генштаба, что через два-три месяца украинский фронт развалится, и он победит. Думаю, Путин хочет протянуть до зимы, надеясь, что тогда у него будет лучшая позиция для переговоров", - объяснил Олещук.

Планы по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, 8 августа президент США Дональд Трамп заявил о "больших шансах" на встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Впрочем, Трамп признал, что прорывов на переговорах Уиткоффа и Путина не было.

Как полагают в Кремле, Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе. Помощник главы РФ Юрий Ушаков сказал, что Штаты сделали РФ предложение, которое устраивает Москву. Комментировать перспективу встречи Путина и Зеленского россияне пока отказываются.

Время завершать войну, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Зеленский отметил, что Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня. Но главное, чтоб РФ снова не обманула США и Украину.

Другие новости:

Об источнике: Time Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред