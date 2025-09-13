Укр
Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

Анна Косик
13 сентября 2025, 09:21
Оккупационные войска РФ больше всего хотят достичь главной цели.
Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину
Чего хочет достичь Россия на фронте / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Что сказал Снегирев:

  • Речь об осеннем наступлении не идет, потому что боевые действия не утихали
  • Враг перебрасывает элитные войска на Донецкое направление
  • Ключевой задачей армии РФ остается захват всей Донецкой области

Аналитики ISW заявили, что страна-агрессор Россия готовится к осеннему наступлению. Оккупанты якобы перебросили из Сумской и Херсонской областей элитные подразделения в Донецкую область.

В интервью Главреду военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев рассказал, какова цель таких действий врага и существует ли угроза для Славянска и Краматорска.

Можно ли говорить о начале осеннего наступления

Аналитик отметил, что российское наступление в Украине продолжается все время, поэтому называть его весенним, летним, или осенним некорректно. В то же время он заявил, что территориальные потери Украины в этом году в августе составили вдвое меньше, в момент наибольшей интенсификации наступления в ноябре прошлого года. При этом враг продолжает свою агрессивную кампанию.

Какие войска враг перебросил в Донецкую область

По информации Снегирева, оккупанты перебросили подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты с Курского направления в Донецкую область. Таким образом враг решил вернуть самые боеспособные свои силы на Покровское направление.

"Также отмечу, что Россия перебрасывает оперативные резервы и на Запорожское направление. В частности, это 76 дивизия Воздушно-десантных войск РФ. В Запорожской области оккупанты хотят улучшить тактическое положение и выйти на расстояние, которое позволит установить огневой контроль над областным центром", - добавил он.

Какой главный приоритет оккупантов на фронте

Приоритетной задачей оккупационных войск РФ остается захват всей Донецкой области. После длительных попыток выполнить ее исключительно военным путем, россияне решили попробовать путь военно-политического шантажа.

"Сначала они активизировали боевые действия на севере Сумской и Харьковской областей, которые, согласно указу российского диктатора, не были "включены в состав" Российской Федерации. А когда этот сценарий провалился - усилили политическое давление на Соединенные Штаты и Украину, пытаясь заставить украинцев вывести Силы обороны из Донецкой области", - пояснил аналитик.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, ВСУ продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты прорвались в город Купянск через газовую трубу. Это дало им возможность преодолеть реку Оскол.

Ранее стало известно, что российские оккупанты не оставляют попыток наступать в Донецкой области, но украинские штурмовики на этом участке фронта проводят одну из самых успешных операций последних месяцев.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

