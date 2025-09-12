На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

Наши защитники проводят одну из самых успешных операций последних месяцев.

https://glavred.info/front/na-podhode-3-bolshih-kotla-vsu-udalos-sdelat-nevozmozhnoe-10697624.html Ссылка скопирована

ВСУ удалось сделать невозможное / Коллаж Главред, фото: скриншот, 93 ОМБА

Вы узнаете:

На каком направлении преуспели ВСУ

Что ждет оккупантов

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать в Донецкой области, но украинские штурмовики на этом участке фронта проводят одну из самых успешных операций последних месяцев.

Как сообщил начальник Управления Штурмовых подразделений Валентин Манько, за две недели удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным.

видео дня

"Усилиями 33-й и 425-й ОШП, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-ю и 82-ю бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а кое-где и в тактическом окружении. На карте уже четко вырисовываются три больших "котла", — рассказал Манько.

По его словам, оккупанты бросили на этот участок фронта свою военную элиту, однако даже она не смогла остановить давление украинских военных.

"Боестолкновения тяжелые, встречные бои продолжаются, однако соотношение потерь говорит само за себя: в среднем 1 к 5 в пользу Украины, а на отдельных участках коэффициент еще выше. Все больше оккупантов, понимая неизбежный конец, сдаются в плен. Наши бойцы отмечают, что ситуация напоминает Курскую битву: враг массово складывает оружие, не выдерживая давления", — отмечает Манько.

Ситуация на фронте - новости Украины

Главред писал о том, что на Херсонщине в армии Путина начался бунт. Российские военнослужащие намеренно уничтожают собственную военную технику - причинами саботажа являются значительные потери, жестокие приказы командования, отсутствие обеспечения и средств РЭБ.

Кроме этого, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ потеряла плацдарм на Донбассе. Украинские подразделения успешно ликвидировали российский выступ вблизи Доброполья, отрезав вражеские силы от их основных подразделений.

Аналитики также опровергли заявление Путина о скором захвате всей Донецкой области. Они утверждают, что Россия не сможет захватить регион силой. По их оценкам, это может произойти только в том случае, если Украина выведет свои войска.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред