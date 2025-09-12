Укр
Читать на украинском
Почему Путин так хочет взять Донбасс: земли и русский язык не при чем

Сергей Кущ
12 сентября 2025, 20:00обновлено 12 сентября, 20:33
Эксперт объяснил, почему оккупантам так нужна Донецкая область.
Почему Путин так хочет взять Донбасс
Почему Путин так хочет взять Донбасс / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему оккупанты так хотят захватить Донецкую область
  • Какие города в приоритете

Россияне хотят захватить Донбасс не из-за призрачного "русского мира" с русскоязычным населением, а исключительно контроль над полезными ископаемыми.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых. В населенном пункте Шевченко - крупнейшие залежи лития в Европе, а в Котлино - крупнейшее среди европейских стран месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - пояснил эксперт.

По его словам, оккупанты сейчас рвутся в и Славянск.

"Потому что там одни из крупнейших залежей сланцевого газа. Запасы настолько серьезные, что в случае их разработки появятся основания говорить об энергетической независимости Украины. Россиянам нужно политически заблокировать потенциальную добычу газа, потому что украинская энергетическая независимость - фактически точка во влиянии России на Украину", - рассказал эксперт.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка Сумской области, в Сребрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое Днепропетровской области.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

