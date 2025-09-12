Почему Путин так хочет взять Донбасс: земли и русский язык не при чем

Вы узнаете:
- Почему оккупанты так хотят захватить Донецкую область
- Какие города в приоритете
Россияне хотят захватить Донбасс не из-за призрачного "русского мира" с русскоязычным населением, а исключительно контроль над полезными ископаемыми.
С таким заявлением в интервью Главреду выступил военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.
"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых. В населенном пункте Шевченко - крупнейшие залежи лития в Европе, а в Котлино - крупнейшее среди европейских стран месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - пояснил эксперт.
По его словам, оккупанты сейчас рвутся в и Славянск.
"Потому что там одни из крупнейших залежей сланцевого газа. Запасы настолько серьезные, что в случае их разработки появятся основания говорить об энергетической независимости Украины. Россиянам нужно политически заблокировать потенциальную добычу газа, потому что украинская энергетическая независимость - фактически точка во влиянии России на Украину", - рассказал эксперт.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.
Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка Сумской области, в Сребрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое Днепропетровской области.
Напомним, что Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.
Вам может быть интересно:
- Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса
- Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле
- "Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ
О персоне: Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред